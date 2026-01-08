Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड़ ने 20 साल बाद माइकल बेवन का तोड़ावर्ल्ड रिकॉर्ड, जानें डिटेल्स

जयपुर: जयपुर के डॉ. सोनी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल लीग स्टेज मैच में महाराष्ट्र के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे बढ़कर टीम को लीड किया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 131 गेंदों पर नाबाद 134 रन बनाए और इस दौरान 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। गायकवाड़ के नाम अब लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा एवरेज का रिकॉर्ड है। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया भर के सभी वनडे क्रिकेट, घरेलू और इंटरनेशनल मैच शामिल होते हैं।

महाराष्ट्र के कप्तान ने अब तक लिस्ट A क्रिकेट की 95 पारियों में 58.72 की शानदार औसत से 5050 रन बनाए हैं, जिसमें 20 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। वह इस फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने भारत के लिए ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं। असल में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ घर पर हुई सीरीज़ में शानदार शतक लगाने के बावजूद उन्हें आने वाली न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए टीम से बाहर कर दिया गया।

बेवन ने लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज़्यादा औसत का रिकॉर्ड 20 सालों तक अपने नाम रखा था। उन्होंने 385 पारियों में 50 ओवर के फॉर्मेट में 57.86 की औसत से 15103 रन बनाए थे। ऋतुराज के लिए इतने लंबे समय तक उनकी कंसिस्टेंसी को मैच करना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, अभी के लिए, यह खिलाड़ी इस फॉर्मेट में रुकने वाला नहीं लग रहा है।

लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज़्यादा औसत

ऋतुराज गायकवाड़ - 58.72*

माइकल बेवन - 57.86

सैम हैन - 57.76

विराट कोहली - 57.67

ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट A क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे किए

ऋतुराज गायकवाड़ को भले ही भारत की वनडे टीम में ज़्यादा मौके न मिले हों, लेकिन वह घरेलू सर्किट में अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जिससे सेलेक्टर्स के लिए उन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने गोवा के खिलाफ अपनी शानदार 134 रनों की पारी के दौरान 5000 रन पूरे किए।

उनकी इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाने में कामयाब रहा। एक समय वे 25/5 और 52/6 पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गायकवाड़ ने यह सुनिश्चित किया कि वे बोर्ड पर एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा करें।