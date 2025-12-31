Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगाकर BCCI को दिया संदेश, पडिक्कल और सरफराज ने भी दी दस्तक दी

Vijay Hazare Trophy: रुतुराज गायकवाड़ ने चल रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025/26 में अपने चौथे मैच में शतक लगाया। महाराष्ट्र के कप्तान ने बुधवार, 31 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ अपनी टीम के मैच में 113 गेंदों में 124 रन बनाए।

गायकवाड़ पिछली तीन पारियों में से दो में सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने जयपुर के अनंतम ग्राउंड में चौथे मैच में एक शानदार शतक लगाया है, जिससे उनकी टीम ने 331/7 का मजबूत स्कोर बनाया।

जैसे-जैसे वनडे में भारत के मिडिल-ऑर्डर में सिलेक्शन की रेस तेज हो रही है। ऐसे में गायकवाड़ ने शतक लगाकर इसके लिए अपना दावा मजबूत किया है, हालांकि, कुछ और खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने बड़ी पारियां खेलीं।

पडिक्कल, सरफराज ने जड़े शतक

स्टार बल्लेबाज़ देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान ने भी चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़कर 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश की है।

पडिक्कल ने 50 ओवर के फॉर्मेट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, उन्होंने अहमदाबाद में पुडुचेरी के खिलाफ कर्नाटक के लिए 113 रन बनाए। यह चल रही विजय हजारे ट्रॉफी के चार मैचों में पडिक्कल का तीसरा शतक था। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के दूसरे सबसे बड़े रन चेज़ में झारखंड के खिलाफ 147 रन बनाए थे, जिससे उनकी टीम को 413 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। पडिक्कल ने अगले मैच में केरल के खिलाफ भी 124 रन बनाए थे।

इस बीच, सरफराज खान जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में गोवा के खिलाफ मुंबई के मैच में शानदार फॉर्म में थे। इस स्टार बल्लेबाज़ ने सिर्फ 75 गेंदों में 157 रन बनाए, जिसमें 14 छक्के और नौ चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 209.33 था।

भारत के मिडिल ऑर्डर में जगह खाली

भारत के मिडिल ऑर्डर में एक जगह खाली है क्योंकि श्रेयस अय्यर के न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज़ में खेलने की संभावना कम है, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया में लगी स्प्लीन की चोट से उबर रहे हैं। उनकी गैरमौजूदगी में, ऋतुराज ने नंबर 4 पर खेला और रायपुर में दूसरे मैच में अपना पहला वनडे शतक लगाया।

नंबर 4 की जगह के लिए वह दूसरों से आगे हो सकते हैं; हालांकि, पडिक्कल और सरफराज भी दावेदार हैं। पडिक्कल आम तौर पर टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज़ हैं, लेकिन अगर BCCI सेलेक्टर्स उनकी शानदार फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहें तो उन्हें मिडिल-ऑर्डर में भी खिलाया जा सकता है।