RSAW vs PAKW: महिला विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रन से रौंदा, अंक तालिका पर बनाई शीर्ष पर जगह

ICC Womens World Cup 2025: कप्तान लॉरा वोलवार्ट की अगुआई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया जिससे दक्षिण अफ्रीका वर्षा से प्रभावित महिला एकदिवसीय विश्व कप मैच में पाकिस्तान को मंगलवार को यहां डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 150 रन से रौंदकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गया।

दक्षिण अफ्रीका ने इसके साथ ही विश्व कप में पहली बार लगातार पांच जीत दर्ज की। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के छह मैच में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका के शीर्ष पर है। टूर्नामेंट में पहली जीत का इंतजार कर रहा पाकिस्तान दो अंक के साथ अंतिम स्थान पर है।

दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है जबकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। सलामी बल्लेबाज लॉरा ने 82 गेंद में 10 चौकों और दो छक्कों से 90 रन की पारी खेलने के अलावा सुने लूस (61 रन, 59 गेंद, आठ चौके, दो छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी करके टीम के 40 ओवर में नौ विकेट पर 312 रन रन के मजबूत स्कोर की नींव रखी।

अनुभवी मारिजेन कैप (नाबाद 68, 43 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और नेदिन डि क्लर्क (41 रन, 16 गेंद, तीन चौके, चार छक्के) ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। पाकिस्तान की ओर से नाशरा संधू ने 45 जबकि सादिया इकबाल ने 63 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

पाकिस्तान को मैच में बारिश के कई बार खलल डालने के बाद अंतत: 20 ओवर 234 रन का लक्ष्य मिला लेकिन टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और अंतत: सात विकेट पर 83 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कैप ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

कैप ने सलामी बल्लेबाज ओमैमा सोहेल (06), सिदरा अमीन (13) और आलिया रियाज (03) को पवेलियन भेजा। नोनदुसिमो शेनगेस ने भी 19 रन देकर दो विकेट चटकाए। उन्होंने नतालिया परवेज (20) और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना (02) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत सुनिश्चित की।

पाकिस्तान की ओर से नतालिया और सिदरा नवाज (नाबाद 22) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाईं। इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे ओवर में ही ताजमिन ब्रिट्स (00) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने फातिमा की गेंद पर नतालिया परवेज को कैच थमाया।

लॉरा और लूस ने इसके बाद पारी को संभाला। दोनों ने अर्धशतक जड़े और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचया। लूस के आउट होने के बाद वोलवार्ट ने अनुभवी कैप के साथ भी चौथे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की। लॉरा ने विकेट के चारों तरफ आकर्षक शॉट खेले।

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा ने आठ ओवर में 69 रन लुटाए। उनकी गेंद पर आठ चौके और तीन छक्के लगे। अंतिम ओवरों में डि क्लर्क ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टूर्नामेंट में अपनी फिनिशर की भूमिका को और पुख्ता किया। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के मारे।

डि क्लर्क ने ऑफ स्पिनर सादिया पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ने के बाद फातिमा पर भी दो छक्के जड़े। कैप ने भी सादिया पर छक्का मारा और फिर फातिमा की गेंद को भी दर्शकों के बीच पहुंचाया।

भाषा इनपुट के साथ