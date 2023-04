RR VS DC IPL 2023: बोल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया झटका, दो गेंद और 2 विकेट, वाइड से डीसी ने खाता खोला, जोस बटलर ने हाथ साफ किए

Highlights सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (60 रन) और जोस बटलर (79 रन) ने शानदार लय जारी रखी। जायसवाल और बटलर की सलामी जोड़ी ने 51 गेंद में 98 रन की साझेदारी निभायी। शिमरोन हेटमायर ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए आखिर में 21 गेंद में एक चौके और दो छक्के से नाबाद 39 रन बनाये।

RR VS DC IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स के सुपर स्टार ट्रेंट बोल्ट ने 440 वाट का झटका दिया। दो गेंद में 2 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने वाइड से खाता खोला। पृथ्वी शॉ और मनीष पांडे खाता नहीं खोल सके।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (60 रन) और जोस बटलर (79 रन) ने शानदार लय जारी रखते हुए अर्धशतकीय पारियां खेली और दोनों के बीच 98 रन की साझेदारी से राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार विकेट पर 199 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

जायसवाल और बटलर की सलामी जोड़ी ने 51 गेंद में 98 रन की साझेदारी निभायी। जायसवाल ने 31 गेंद की दर्शनीय पारी के दौरान 11 चौके और एक छक्का जड़ा जबकि बटलर ने 51 गेंद में 11 चौके और एक छक्का लगाया। शिमरोन हेटमायर ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए आखिर में 21 गेंद में एक चौके और दो छक्के से नाबाद 39 रन बनाये।

इसमें से दो छक्के अंतिम ओवर में जड़े थे। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में खलील अहमद (दो ओवर में 31 रन) पांच चौके जड़कर टीम को धुआंधार शुरुआत करायी जिससे यह इस आईपीएल का सबसे मंहगा पहला ओवर भी रहा। दूसरे ओवर में जोस बटलर ने तीन चौके जड़े जिससे दो ओवर में आठ चौके लग चुके थे।

राजस्थान रॉयल्स ने रनों का पचासा चार ओवर में पूरा कर लिया जिसमें से 40 रन चौकों (10) से ही बने। इससे पावरप्ले में टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाये 68 रन था। जायसवाल ने 25 गेंद में 11 चौके से अर्धशतक पूरा किया। पारी का पहला छक्का भी जायसवाल के बल्ले से निकला जिन्होंने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (31 रन देकर एक विकेट) की गेंद को उठाकर लांग ऑफ के लिए भेजा।

दिल्ली कैपिटल्स को पहली सफलता मुकेश कुमार (36 रन देकर दो विकेट) ने खतरनाक दिख रहे जायसवाल का विकेट लेकर दिलायी। मुकेश की शार्ट गेंद जायसवाल के बल्ले से ऊपर उठ गयी और इस गेंदबाज ने अपनी ही गेंद पर कैच लेकर उनकी पारी का अंत किया। राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका नौंवे ओवर में लगा।

कप्तान संजू सैमसन छक्का लगाने के प्रयास में कुलदीप की गेंद पर चलते बने लेकिन उनके जाने से पहले टीम ने 100 रन पूरे कर लिये थे। इन दो झटकों के बाद राजस्थान रॉयल्स की रन गति थोड़ी धीमी हुई। इस दौरान बटलर ने अक्षर पटेल पर मिडविकेट पर छक्का जड़कर अपना पचासा पूरा किया।

इसके लिये उन्होंने 32 गेंद में सात चौके और एक छक्का जड़ा। इसके बाद टीम ने रियान पराग (07) का विकेट भी सस्ते में गंवा दिया। बटलर और हेटमायर ने पांचवें विकेट के लिये 29 गेंद में 49 रन जोड़े। मुकेश ने बड़े दिलचस्प तरीके से अपनी ही गेंद पर बटलर का कैच लपककर यह साझेदारी खत्म की।