Royal Challengers Bengaluru Final IPL: जोरदार स्वागत?, बेंगलुरु की सड़कों पर उमड़ा ‘लाल समंदर’, देखिए वीडियो

Highlights कार्यालय के रास्ते में सड़क के दोनों ओर एकत्रित प्रशंसकों ने चैंपियन टीम का उत्साह बढ़ाया। टीम के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। कोहली लीग की शुरुआत से केवल इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं।

बेंगलुरुः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बुधवार दोपहर जब यहां पहुंची तो हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में खड़े प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली टीम का राज्य के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। विधान सौध (विधानसभा) में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कार्यालय के रास्ते में सड़क के दोनों ओर एकत्रित प्रशंसकों ने चैंपियन टीम का उत्साह बढ़ाया। आरसीबी ने मंगलवार को अहमदाबाद में आईपीएल फाइनल में पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर 18 साल में अपना पहला खिताब जीता था।

यह टीम के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। कोहली लीग की शुरुआत से केवल इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आरसीबी के खिलाड़ी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रशंसकों से मुखातिब होंगे। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के एक्स पर जारी बयान के अनुसार विधान सौधा से स्टेडियम तक बहुप्रतीक्षित खुली छत वाली बस परेड यातायात संबंधी परेशानियों के कारण नहीं हो सकती है। शहर में बारिश के मौसम ने भी अधिकारियों को ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया होगा।

इसके साथ ही आरसीबी की जीत के बाद कल रात भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अगर विशेष अनुमति देते हैं तो अब भी परेड हो सकती हैं, क्योंकि खुली बस उनके कार्यालय के पास खड़ी है।

आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर उमड़ा ‘लाल समंदर’

जोश हेजलवुड ने जैसे ही मैच की आखिरी गेंद फेंकी , बेंगलुरू की सड़कों पर लाल जर्सी पहने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के समर्थकों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा और ‘आरसीबी और कोहली ’ के शोर से आसमान गूंज गया । बड़े बड़े सितारों से सजी आरसीबी की टीम को पिछले 18 साल में यह मौका नहीं मिला था। कभी चेन्नई में जश्न मना तो कभी मुंबई में।

कोलकाता, हैदराबाद और जयपुर में भी जीत का यह जश्न मनता आया लेकिन बेंगलुरु में निराशा छाई रही। तीन जून को पहली बार बेंगलुरु के लोगों ने इसे अनुभव किया। ‘ई साला कप नामडे (इस साल कप हमारा होगा) का नारा ‘ई साला कप नामुडु (इस साल कप हमारा है) में बदल गया।

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने एक्स पर लिखा ,‘आपने कर्नाटक के हर व्यक्ति का सपना इस जीत से साकार कर दिया है । पूरी आरसीबी आर्मी के लिये यह भावुक पल । कर्नाटक को गर्व है ।’’ आरसीबी के पूर्व कप्तान और भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने लिखा ,‘आरसीबी को बधाई । इतने लंबे इंतजार के बाद शानदार जीत।’

ई साला कप नामडू : रजत पाटीदार

जब आईपीएल चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने 18 साल के टीम के इंतजार के बाद कहा ‘ ई साला कप नामडू’ (इस साल कप हमारा है) तो प्रशंसक खुशी से चीख उठे । लेकिन जब उन्होंने कहा ,‘‘ इसके सबसे ज्यादा हकदार विराट कोहली हैं ’ तो शोर कई गुना बढ गया । पाटीदार ने कहा ,‘‘ मेरे लिये यह खास है, विराट कोहली और सभी प्रशंसकों के लिये ।

जिन्होंने इतने साल तक टीम का साथ दिया, वे सभी इसके हकदार हैं । मेरे लिये यह बड़ा मौका है और मैने बहुत कुछ सीखा है । इसके हकदार सबसे ज्यादा विराट कोहली हैं ।’’ उन्होंने 17 रन देकर दो विकेट लेने वाले कृणाल पंड्या की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ कृणाल विकेट लेने वाला गेंदबाज है । जब भी विकेट चाहिये होते हैं, मैं उसे गेंद सौंपता हूं ।

सुयश और बाकी गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया ।’’ वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा ,‘‘ टीम के हर खिलाड़ी पर गर्व है । कई युवाओं का यह पहला सत्र था । उन्होंने बेखौफ खेला । अभी काम अधूरा है । हम अगले साल इसे जीतेंगे।’’ पिछले 18 साल की निराशा और दुख को पीछे छोड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जब पहला आईपीएल खिताब जीता तो कप्तान रजत पाटीदार बोले बिना नहीं रह सके कि ‘ ई साला कप नामडू’ (इस साल कप हमारा है) और उनके ऐसा कहते ही प्रशंसक खुशी से चीख उठे ।

लेकिन जब उन्होंने कहा ,‘‘ इसके सबसे ज्यादा हकदार विराट कोहली हैं ’ तो शोर कई गुना बढ गया । पाटीदार ने कहा ,‘‘ मेरे लिये यह खास है, विराट कोहली और सभी प्रशंसकों के लिये । जिन्होंने इतने साल तक टीम का साथ दिया, वे सभी इसके हकदार हैं । मेरे लिये यह बड़ा मौका है और मैने बहुत कुछ सीखा है । इसके हकदार सबसे ज्यादा विराट कोहली हैं ।’’

कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में पाटीदार की कप्तानी की तारीफ की और ड्रेसिंग रूम में जश्न के दौरान अपना बल्ला उनकी ओर बढाया , बदले में कप्तान ने सम्मान स्वरूप उस बल्ले को चूम लिया । कोहली ने कहा ,‘‘ रजत ने मोर्चे से अगुवाई की । उसका शांतचित्त रवैया, गेंदबाजी बदलाव सब कुछ शानदार था ।’’

उन्होंने पाटीदार के ड्रेसिंग रूम में पहुंचने पर कहा ,‘‘ हार्टब्रेक कॉर्नर, अब और नहीं । क्या शानदार बदलाव । किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर टीम में आने से लेकर आईपीएल विजेता कप्तान तक ।’’ इसी मैदान पर भारत नवंबर 2023 में आस्ट्रेलिया से वनडे विश्व कप फाइनल हारा था ।

कोहली ने आरसीबी कैमरामैन से कहा ,‘‘ बताना बहुत मुश्किल है । कल बेंगलुरू पहुंचकर ही अहसास होगा और हम शहर के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ जश्न मनायेंगे जो अच्छे बुरे दौर में हमारे साथ रहे । मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ मैच विजेताओं की भरमार टीम में थी । अलग अलग मौके पर अलग अलग खिलाड़ी आगे आये और टीम के लिये योगदान दिया । मुझे खुशी है कि आरसीबी के साथ जीत सका ।’’ पाटीदार ने 17 रन देकर दो विकेट लेने वाले कृणाल पंड्या की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ कृणाल विकेट लेने वाला गेंदबाज है ।

जब भी विकेट चाहिये होते हैं, मैं उसे गेंद सौंपता हूं । सुयश और बाकी गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया ।’’ वहीं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा ,‘‘ टीम के हर खिलाड़ी पर गर्व है । कई युवाओं का यह पहला सत्र था । उन्होंने बेखौफ खेला । अभी काम अधूरा है । हम अगले साल इसे जीतेंगे।’’