IPL 2024: आरसीबी को आईपीएल शुरू होने से पहले मिला एक नया नाम और लोगो

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु' हुआ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में, फ्रेंचाइजी के नए नाम और लोगो का उनके नए नाम के साथ अनावरण किया गया इस मौके पर कप्तान डु प्लेसिस, विराट कोहली और महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना मंच पर मौजूद थे

IPL 2024: आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु' कर लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में, फ्रेंचाइजी के नए नाम और लोगो का उनके नए नाम के साथ अनावरण किया गया। जब घोषणा की गई तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना मंच पर मौजूद थे।

मंधाना ने शिखर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आरसीबी को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2024 का खिताब दिलाया - जो फ्रेंचाइजी के इतिहास में पहली ट्रॉफी है। वह शहर जिसे हम प्यार करते हैं, जिस विरासत को हम अपनाते हैं, और यही समय हमारे लिए है।

इससे पहले आरसीबी पुरुष टीम ने स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली डब्ल्यूपीएल 2024 चैंपियन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, रीस टॉपले, मोहम्मद सिराज, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, कर्ण शर्मा की आरसीबी की पुरुष टीम ने महिला टीम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

स्मृति बाकी खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी पकड़कर चल रही थीं और पुरुष टीम के सितारों ने डब्ल्यूपीएल 2024 चैंपियन की सराहना की। आरसीबी महिला टीम ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के चारों ओर एक विजयी चक्कर लगाया और प्रशंसकों ने खिताब जीतने वाली टीम के लिए उत्साह बढ़ाया।

The City we love, the Heritage we embrace, and this is the time for our ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.



PRESENTING TO YOU, ROYAL CHALLENGERS BENGALURU, ನಿಮ್ಮ ತಂಡ, ನಿಮ್ಮ RCB!#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#RCBUnboxpic.twitter.com/harurFXclC