भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दक्षिण अफ्रीका को 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट कर दिया।

By संदीप दाहिमा | Updated: December 6, 2025 20:02 IST2025-12-06T19:55:21+5:302025-12-06T20:02:34+5:30

VIDEO: रोहित-यशस्वी की विस्फोटक पारी, अफ्रीकी गेंदबाजों पर बरसी चौकों-छक्कों की बारिश

Rohit Sharma and Yashasvi Jaiswal Half Century: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दक्षिण अफ्रीका को 47.5 ओवर में 270 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा, रोहित शर्मा 75 रन बनाकर आउट हो गए, उन्होंने 54 गेंदों में 50 रन बनाए और यशस्वी फिलहाल मैदान में नाबाद 82 रनों पर खेल रहे हैं।

