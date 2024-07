रोहित शर्मा का BCCI के बोनस पर इनकार! सामने आई ये बड़ी वजह, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर प्रशंसा

Highlights सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के फैंस इस वजह से कर रहे हैं तारीफ हालांकि, उन्होंने बीसीसीआई के बोनस को लेने से किया था इनकार ये बोनस मनी लगभग 5 करोड़ रुपए की थी

नई दिल्ली: भारतीय टीम के कैप्टन और सलामी बल्लेबाज एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार वो किसी वजह से नहीं बल्कि जूनियर स्टाफ को मिल रही कम सैलेरी को लेकर बीसीसीआई के सामने अपनी आवाज उठाने की वजह से चर्चा में आ गए हैं। हालांकि, इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से मिल रहे 5 करोड़ रुपए के बोनस को भी छोड़ने की बात कही है। फिलहाल बीसीसीआई ने टी-20 विश्व कप जीत कर लौटी पूरी टीम को 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इन रुपयों में से भारतीय कोच राहुल द्रविड़ और उनके साथ 15 सदस्यीय दल को 5 करोड़ आवंटित किए थे, जिसमें से बल्लेबाजी और फील्डिंग कोच को 2.5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इनके अलावा बीसीसीआई (BCCI) ने 2 करोड़ रुपए फिजियो और कंडीशनिंग कोच को देने का ऐलान किया।

इन सबके अलावा दूसरे सपोर्ट स्टाफ को मिल रही कम सैलरी कम रुपए देने की बात कही थी। लेकिन, जब ये बात कैप्टन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को पता चली, तो उन्होंने इस पर स्टैंड लेते हुए खुद को मिल रहे बोनस यानी कि 5 करोड़ रुपए उसको छोड़ने का प्रस्ताव रखा।

One of India's support staff members said, "when the 125cr prize money was distributed, Rohit Sharma raised his voice and said 'support staff shouldn't get such less money'. He was even ready to relinquish his own bonus for us". (Abhishek Tripathi).



- Rohit, a gem guy! 🥹❤️ pic.twitter.com/xCEkGsXsHd