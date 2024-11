रोहित शर्मा दूसरी बार बने पिता, वाइफ रितिका ने बेटे को दिया जन्म; सोशल मीडिया पर बधाई का सिलसिला शुरू

Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के घर नई खुशियां आई है। क्योंकि उनकी पत्नी रितिका सजदेह ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। इस खबर के मीडिया में आते ही रोहित के फैन्स काफी खुश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोहित शर्मा को फैन्स बधाई दे रहे हैं। मालूम हो कि कपल का यह दूसरा बच्चा है। दंपति पहले से ही 6 साल की बेटी समायरा के माता-पिता हैं और उन्होंने आखिरी समय तक अपनी गर्भावस्था की खबर को गुप्त रखा था।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित को बड़ी खुशी मिली है। हालांकि, रिपोर्ट्स का दावा है कि अपने मैच के शेड्यूल के कारण रोहित शर्मा बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो सकते हैं।

गौरतलब है कि रोहित की अनुपस्थिति में, टीम इंडिया को केएल राहुल या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे किसी खिलाड़ी के साथ ओपनिंग करनी होगी, जो दोनों ही इंडिया ए मैचों के दौरान मिले मौकों पर प्रभावित करने में विफल रहे हैं। इस बीच, अगर रोहित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए समय पर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाते हैं, तो जसप्रीत बुमराह को टीम की कमान सौंपी गई है।

हालाँकि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक प्रतीक्षित मुकाबलों में से एक बन गई है, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखला के आगामी संस्करण ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप योग्यता परिदृश्यों के कारण भी ध्यान आकर्षित किया है।

खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर वाइटवॉश झेलने के बाद, मेन इन ब्लू को WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चार या अधिक मैच जीतने की आवश्यकता है।

रोहित शर्मा को फैन्स ने दी जमकर बधाई

सोशळ मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पर एक उपयोगकर्ता ने रोहित को शुभकामना देते हुए लिखा, "जूनियर हिटमैन के जन्म के लिए कप्तान हिटमैन को बधाई। भगवान उन्हें और उनके परिवार को आशीर्वाद दें।"

एक अन्य एक्स उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि हाल ही में कई भारतीय क्रिकेटरों के बच्चों के जन्म के साथ, एक संभावित अंडर 19 टीम पर काम चल रहा है। उन्होंने लिखा, "अक्कय, अगस्त्य, अंगद, जूनियर रोहित और इसी तरह। भारत की अंडर 19 टीम लगभग तय हो गई है।"

एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, "बधाई हो कप्तान रोहित शर्मा!!! सभी समृद्धि और खुशी के साथ इस दुनिया में मिनी कप्तान का स्वागत है"

