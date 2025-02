Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: शर्मा जी के बेटे ने इंग्लैंड बॉलर के धागे खोले?, कटक में 10 रिकॉर्ड बने, देखें आंकड़े

Highlights Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: हिटमैन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: कप्तान रोहित शर्मा ने कई माह के बाद शतकीय पंच बनाए। Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: फॉर्म में वापसी करने के बाद कहा कि टीम के लिए कुछ रन जुटाने में मजा आया।

Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: शर्मा जी के बेटे ने इंग्लैंड टीम के बॉलर के धागे खोल दिए और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कटक में रनों की बारिश कर दी। कप्तान रोहित शर्मा ने कई माह के बाद शतकीय पंच बनाए। 90 गेंद में 119 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। हिटमैन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। कप्तान और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे रोहित शर्मा (119 रन) ने रविवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक जड़कर फॉर्म में वापसी करने के बाद कहा कि टीम के लिए कुछ रन जुटाने में मजा आया।

A great time for Rohit Sharma to find form in the eyes of his teammate 👀



More 📲 https://t.co/B7pPuSxL6kpic.twitter.com/ttIx1ApXvg — ICC (@ICC) February 10, 2025

India wrap up the series 2-0 with a win over England in Cuttack 👏#INDvENG 📝: https://t.co/6P66iIrFimpic.twitter.com/gE9Rrzym2w— ICC (@ICC) February 9, 2025

Rohit Sharma got back to form ahead of the #ChampionsTrophy 2025 with a brilliant series-winning century against England 💪#INDvENGhttps://t.co/NfvsvMuyeG— ICC (@ICC) February 9, 2025

1. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: रोहित शर्मा ने क्रिस गेल के 331 छक्कों की संख्या को पीछे छोड़ दिया। वनडे में उनके 332 छक्के हो गए हैं। वह इस प्रारूप में शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

2. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के हो गए। रोहित शर्मा ने सभी प्रारूपों में सर्वाधिक छक्कों का अपना रिकॉर्ड बनाया। अब टेस्ट, एकदिवसीय और टी20ई में संयुक्त रूप से 624 छक्कों के साथ अपने नाम किया।

3. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: रोहित ने अपना दूसरा सबसे तेज एकदिवसीय शतक जड़ा और केवल 76 गेंदों में इस मील के पत्थर तक पहुंचे। इंग्लैंड के खिलाफ किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज वनडे शतक भी है।

4. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: रोहित ने वनडे शतकों में रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया और 32 शतक के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए। रोहित ने रिकी पोंटिंग के 30 शतकों की संख्या को पीछे छोड़ दिया। केवल सचिन तेंदुलकर (49) और विराट कोहली (50) के नाम वनडे में अधिक शतक हैं।

5. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: भारत की इंग्लैंड पर लगातार 7वीं सीरीज जीत है। घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ लगातार सातवीं द्विपक्षीय एकदिवसीय सीरीज जीती।

6. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: रोहित ने भारतीय सलामी बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक वनडे रनों के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विशिष्ट श्रेणी में केवल वीरेंद्र सहवाग से पीछे हैं।

7. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: वनडे में सबसे बड़ी साझेदारी रोहित और शुभमन गिल की 136 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय धरती पर खेले गए IND बनाम ENG वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है।

8. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: इंग्लैंड की लगातार चौथी वनडे सीरीज हार है। 2023 विश्व कप के बाद से इंग्लैंड अब लगातार चार एकदिवसीय सीरीज हार चुका है।

9. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: रोहित शर्मा अब क्लाइव लॉयड और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों के साथ क्लब में शामिल हो गए। अपने पहले 50 एकदिवसीय मैचों में 36 जीत के साथ सबसे अधिक जीत वाले कप्तानों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं।

10. Rohit Sharma India vs England 2nd ODI: 1974 के बाद वनडे में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय 33 साल और 164 दिन की उम्र में वरुण चक्रवर्ती हैं। 1974 में 36 साल की उम्र में फारुख इंजीनियर के डेब्यू के बाद वनडे में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए थे।

What a way to get to the HUNDRED! 🤩



A treat for the fans in Cuttack to witness Captain Rohit Sharma at his best 👌👌



Follow The Match ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45pic.twitter.com/oQIlX7fY1T — BCCI (@BCCI) February 9, 2025

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗!



A marvellous century from Captain Rohit Sharma in Cuttack 🫡



He gets to his 32nd ODI TON 🔥🔥



Follow The Match ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45pic.twitter.com/WcB3O4zJS5— BCCI (@BCCI) February 9, 2025

रोहित की 90 गेंद में 12 चौके और सात छक्के जड़ित पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर तीन मैच की वनडे श्रृंखला जीत ली। भारतीय कप्तान ने मैच के बाद कहा, ‘‘मुझे बल्लेबाजी करने और टीम के लिए रन बनाने में मजा आया। यह एक अहम श्रृंखला है। लेकिन मैं किस तरह की बल्लेबाजी करना चाहता हूं, इसके लिए योजना बनाई कि वनडे में कैसे बल्लेबाजी करनी है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रारूप टी20 से अलग है टेस्ट से छोटा है। मैं लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहता था और मेरा फोकस यही था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने खुद को तैयार किया था। स्टंप की ओर आती गेंदों का सामना कैसे करना है, कैसे गैप ढूंढना है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों ने मेरा अच्छा साथ निभाया।

Rohit Sharma led from the front with an outstanding 💯 in the chase & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat England in Cuttack! 🙌 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/UIUHEtfSfb — BCCI (@BCCI) February 9, 2025

𝗔 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗮𝗹 𝗮 𝘄𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝗖𝘂𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸! ✅



The Rohit Sharma-led #TeamIndia beat England by 4⃣ wickets in the 2nd ODI & take an unassailable lead in the ODI series! 👏 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/G63vdfozd5— BCCI (@BCCI) February 9, 2025

गिल शानदार खिलाड़ी हैं, वह परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। ’’ वहीं इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा, ‘‘हम बल्लेबाज़ी में अच्छी स्थिति में पहुंच रहे थे लेकिन हम इसे नहीं भुना पाए। अगर 350 का स्कोर बनाते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था।

32 ODI tons later, Rohit Sharma is still the man with a plan and a clear mind 🧠



Presenting - 𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮: 𝗠𝗶𝗻𝗱 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿



Unwavered, Unfiltered, Leader 🔝



WATCH 🎥🔽 - By @mihirlee_58 | #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 — BCCI (@BCCI) February 10, 2025

लेकिन रोहित ने कमाल की पारी खेली और वह काफी समय से ऐसा करते आ रहे हैं। हमने पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन अगर हम 330-350 तक पहुंच जाते तो उस स्कोर का बचाव कर सकते थे। हम बस सही दिशा में अपने कदम रखना चाहते हैं और सकारात्मक रहना चाहते हैं। ’’