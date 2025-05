IPL 2025: ऋषभ पंत ने आईपीएल 2025 के लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी मैच में अविश्वसनीय शतक लगाकर बड़ा बयान दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज, जिन्होंने सीजन के अधिकांश समय बल्ले से संघर्ष किया, ने मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 54 गेंदों में शतक जड़ा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के लिए मंगलवार तक का सीजन भूलने वाला रहा क्योंकि उन्होंने अपने शतक का जश्न मनाने के लिए फ्रंट फ्लिप जंप के साथ इसे समाप्त करना सुनिश्चित किया।

27 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम में अनुबंधित होने के बाद, इस सीजन में सबकी निगाहें पंत पर थीं, लेकिन उनकी लगातार असफलताओं और बल्ले से संघर्ष ने उन्हें सीधे जांच के दायरे में ला दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करियर के सबसे खराब सीजन में से एक का सामना किया और सिर्फ दो 50 से अधिक स्कोर बनाए, जिसमें मंगलवार को आरसीबी के खिलाफ एक स्कोर भी शामिल है।

क्वालीफिकेशन के दबाव के बिना, पंत ने सीजन के आखिरी दो मैचों में कुछ लय हासिल की और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 6 गेंदों पर 16 रन बनाए और फिर मंगलवार को यहां शतक बनाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने शतक के दौरान 10 चौके और आठ छक्के लगाए और कवर के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट लगाकर बाउंड्री भी लगाई।

🚨 COLDEST CELEBRATION IN IPL 2025 BY RISHABH PANT 🚨



- The main man is Back...!!!! pic.twitter.com/cAOQtvPfa7