IND vs NZ 2nd Test: ऋषभ पंत पुणे टेस्ट खेलेंगे या नहीं?, कोच गंभीर ने दिया जवाब

Highlights IND vs NZ 2nd Test: ऋषभ पंत पुणे टेस्ट खेलेंगे या नहीं? Gautam Gambhir on Rishabh Pant Injury: ऋषभ पंत की चोट पर गौतम गंभीर का बयान

IND vs NZ 2nd Test: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि ऋषभ पंत को फिटनेस की कोई समस्या नहीं है और वह विकेटकीपिंग करेंगे जबकि जसप्रीत बुमराह के कार्यभार पर न्यूजीलैंड के खिलाफ बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के बाद फैसला लिया जायेगा। पंत को बेंगलुरू में पहले टेस्ट के दूसरे दिन चोट लगी थी और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की थी। पंत ने वापसी करके 99 रन बनाये लेकिन विकेटकीपिंग नहीं की।

गंभीर ने कहा ,‘‘ वह कल विकेटकीपिंग करेगा। फिटनेस को लेकर कोई समस्या नहीं है।’’ बुमराह ने इस सत्र में भारत में तीनों टेस्ट खेले और अब आस्ट्रेलिया दौरे में भी ज्यादा समय नहीं है तो भारतीय टीम दूसरे टेस्ट के बाद उन्हें आराम दे सकती है। गंभीर ने कहा ,‘‘ एक बार श्रृंखला पूरी होने के बाद हमारे पास 10 या 12 दिन होंगे जिसके बाद आस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शुरू होगा । हमारे तेज गेंदबाजों को भी अच्छा ब्रेक मिल जायेगा लेकिन इस टेस्ट के बाद बुमराह के बारे में फैसला लेंगे।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ बात सिर्फ जसप्रीत बुमराह की नहीं है , हमें सभी तेज गेंदबाजों का ख्याल रखना है।

Rishabh Pant in Test Cricket:



- Seven 90s (91, 92, 92, 93, 96, 97, 99)

- Six Hundreds



