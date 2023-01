Rishabh Pant Health Update: हादसे में लगी चोटों के कारण ऋषभ पंत के शरीर में हो रहा है दर्द, उत्तराखंड सीएम धामी ने दी जानकारी

Highlights मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए मैक्स अस्पताल पहुंचे मुलाकात के बाद सीएम धामी ने क्रिकेटर की स्वास्थ्य की जानकारी मीडिया को दी उन्होंने मीडिया को बताया कि हादसे में लगी चोट के कारण पंत को शरीर में दर्द हो रहा है

देहरादून: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को हादसे में लगी चोट के कारण शरीर में दर्द हो रहा है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 25 वर्षीय क्रिकेटर की सेहत की जानकारी देते हुए रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण ऋषभ पंत के शरीर में दर्द हो रहा है।

डॉक्टरों के अनुसार अगले 24 घंटों में दर्द कम हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके एक्सीडेंट के बाद कई लोगों ने उनकी मदद की थी। दरअसल, रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए मैक्स अस्पताल पहुंचे। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने क्रिकेटर की स्वास्थ्य की जानकारी दी।

वहीं ऋषभ पंत की जान बचाने वाले सुशील मान को 26 जनवरी को देश भर में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बस चालक मान ने अपने बस कंडक्टर परमजीत के साथ पंत को बचाया था। जब उसे बचाया जा रहा था तो पंत अपने पूरे शरीर पर चोट के निशान के साथ अपनी कार के अंदर थे। हादसा 30 दिसंबर की सुबह दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुआ और बस ड्राइवर के मुताबिक कार डिवाइडर से टकराकर तीन से चार पलटी मार गई थी।

#RishabhPant is experiencing pain in the body due to injuries suffered in the accident. As per doctors, pain should reduce in the next 24 hours. He has said that a number of people helped him after his accident. His medical treatment will continue at Max hospital: Uttarakhand CM pic.twitter.com/woIfOnR8kW