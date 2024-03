Rishabh Pant IPL 2024: 14 माह बाद लौटा धांसू खिलाड़ी, दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त, काटेगा बवाल, 23 मार्च को पंजाब किंग्स बॉलर पर शामत

Highlights एक बार फिर हमारी टीम से बाहर जाते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। नए जोश, जोश और उत्साह के साथ नए सीज़न का इंतजार कर रहे हैं। टीम के साथी नए सीज़न की शुरुआत करते समय इससे बहुत प्रेरणा लेंगे।

Rishabh Pant IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 कुछ घंटे पर शुरू होने वाला है। फैंस को चौके और छक्के की बारिश देखने को मिलेगी। 2023 में आईपीएल नहीं खेलने वाले ऋषभ पंत इस बार वापसी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज 14 महीने के बाद पेशेवर क्रिकेट में लौटे रहे हैं। विजाग में कैपिटल्स के प्री-सीजन तैयारी शिविर का हिस्सा रहे हैं। डीसी के अध्यक्ष और सह-मालिक पार्थ जिंदल ने कहा कि हमें अपने कप्तान के रूप में ऋषभ का वापस स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। धैर्य और निडरता ने हमेशा उनके क्रिकेट ब्रांड को निर्धारित किया है और आश्चर्य की बात नहीं है। मैं उन्हें एक बार फिर हमारी टीम से बाहर जाते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता।

हम नए जोश, जोश और उत्साह के साथ नए सीज़न का इंतजार कर रहे हैं। टीम के सह-मालिक किरण कुमार ग्रांधी ने कहा कि ऋषभ ने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक के दौरान अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके टीम के साथी नए सीज़न की शुरुआत करते समय इससे बहुत प्रेरणा लेंगे।

कप्तान ऋषभ और टीम को हमारी शुभकामनाएं। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 के अपने पहले मैच में 23 मार्च को चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। इससे पहले बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) ने पंत को इस साल के आईपीएल में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए मंजूरी दे दी थी।

बोर्ड ने एक मेडिकल अपडेट में कहा, ‘‘उत्तराखंड के रूड़की के पास 30 दिसंबर 2022 को सड़क दुर्घटना के बाद 14 महीने की रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऋषभ पंत को अब आगामी आईपीएल 2024 के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया गया है। ’’

First season with DC 🤝🏻 First Ricky Speech 💯



Some of our newcomers were pumped up 🔥 #YehHaiNayiDilli#TATAIPLpic.twitter.com/l5vGLKNCGp — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 19, 2024

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंत के साथ मैच में जीत हासिल करना है युवा विकेटकीपर कुशाग्र का लक्ष्य

दिल्ली कैपिटल्स के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए आईपीएल अनुबंध मिलना ही सपना साकार होना था और अब वह ऋषभ पंत के साथ खेलने को बेताब हैं क्योंकि वह उन जैसे स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर ही बड़े हुए हैं। झारखंड के बोकारो के 19 साल के कुशाग्र ने 19 प्रथम श्रेणी मैच में 1245 रन बनाये हैं और इस समय वह टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग की देखरेख में ट्रेनिंग कर रहे हैं।

उन्हें फ्रेंचाइजी ने 7.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। कुशाग्र के साथ आल राउंडर सुमित कुमार और अनुभवी घरेलू बल्लेबाज रिकी भुई टीम के नये खिलाड़ियों में शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, ‘‘मैं पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे इतने सारे बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा।

मेरा उद्देश्य टीम के लिए मैच जीतना होगा।’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पहली बार ऋषभ पंत के साथ बल्लेबाजी की और उन्होंने मेरे खेल के लिए काफी कुछ गुर दिये। वह एक हाथ से शॉट लगा रहे थे और छक्के जड़ रहे थे। वह गेंद अच्छी तरह हिट कर रहे थे, उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच जीतेंगे। ’’

सुमित को तीन साल के इंतजार के बाद आईपीएल अनुबंध मिला और इस 28 साल के इस खिलाड़ी ने 2019 में हरियाणा में प्रथम श्रेणी पदार्पण किया था। वहीं 27 वर्षीय भुई को लगता है कि वह सही समय पर लय में आ रहे हैं जो पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि घरेलू मैदान में मुझे आईपीएल खेलने को मिलेगा। मैं यहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं। अपने परिवार और दोस्तों के सामने खेलना शानदार होगा। मैं टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहूंगा। ’’ दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 23 मार्च को चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी।