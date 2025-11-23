घर पर खेल रहे हो क्या?: रोहित शर्मा के अंदाज में ऋषभ पंत कुलदीप यादव पर भड़के | VIDEO

IND vs SA, 2nd Test: गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन, स्टैंड-इन कैप्टन ऋषभ पंत ने अपने अंदर के रोहित शर्मा को बाहर निकाला, जब उन्होंने ओवर शुरू करने में ज़्यादा समय लेने के लिए कुलदीप यादव को जमकर लताड़ा। पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के कारण रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के टेस्ट सीरीज़ से बाहर होने के बाद पंत लीडरशिप ड्यूटी पर हैं।

भारतीय गेंदबाज़ दूसरे दिन की शुरुआत से ही दबाव में रहे, क्योंकि काइल वेरेन और सेनुरन मुथुसामी ने 88 रन की साझेदारी करके खेल पर कब्ज़ा कर लिया। इन सबके बीच, मैदान पर अग्रेसन दिखाने के बजाय, भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी पोज़िशन में आने में अपना समय लिया, जिससे पंत निराश हो गए, और उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने साथियों को बता दिया।

टाइमर खत्म होने पर, पंत कुलदीप पर भड़क गए, जो समय पर अपना ओवर शुरू नहीं कर पाए। पंत को स्टंप माइक पर यह कहते हुए सुना गया, “यार, 30 सेकंड का टाइमर है। घर पे खेल रहे हो क्या? एक बॉल डाल जल्दी। पंत ने जब अपनी भावनाएं ज़ाहिर कीं, तो उन्हें वह समय याद आ गया जब रोहित शर्मा भारतीय कप्तान थे। 38 साल के रोहित, जो पहले ही टेस्ट और T20I छोड़ चुके हैं, अपने खिलाड़ियों को पूरे मैच में तैयार रखने के लिए जाने जाते थे, चाहे वह सबसे लंबा फ़ॉर्मेट हो या एकदिवसीय।

Skipper #RishabhPant keeps the commentators amused with yet another stump mic gem! 🎙🗣#INDvSA 2nd Test, Day 2 LIVE NOW 👉https://t.co/J8u4bmcZudpic.twitter.com/bpSvl357uG — Star Sports (@StarSportsIndia) November 23, 2025

इस दौरान, पंत को 88वें ओवर में अंपायर रिचर्ड केटलबोरो ने समय पर ओवर शुरू न करने पर दूसरी वॉर्निंग दी। इससे पहले, पंत को पहले दिन 45वें ओवर में पहली वॉर्निंग मिली थी।

समय पर ओवर शुरू न करने पर ICC का क्या नियम है?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के अपडेटेड नियमों के अनुसार, फील्डिंग टीम को पिछला ओवर खत्म होने के एक मिनट के अंदर ओवर शुरू करना होगा। फील्डिंग टीम को दो वॉर्निंग मिलेंगी। तीसरी वॉर्निंग के बाद, बैटिंग टीम को हर बार नियम न मानने पर पांच रन मिलेंगे।

यह डेवलपमेंट टेस्ट मैचों में स्टॉप क्लॉक नियम का हिस्सा है जो 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल की शुरुआत में लागू हुआ था। यह नियम हर 80 ओवर के बाद रीसेट हो जाएगा। स्टॉप-क्लॉक नियम 1 जून, 2024 से फुल मेंबर्स वाले व्हाइट-बॉल क्रिकेट में पहले से ही लागू है।