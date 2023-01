Rishabh Pant Accident: पंत को लिगामेंट इंजरी के उपचार के लिए मुंबई ले जाया गया, बीसीसीआई ने दी जानकारी

Highlights राजमार्ग-58 पर कार डिवाइडर से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एमआरआई स्कैन कराने के लिए डॉक्टर उनके पैर का दर्द कम होने का इंतजार कर रहे हैं। दुर्घटना में लिगामेंट चोट लगी थी, दाहिने पैर में दर्द है।

Rishabh Pant Accident: बीसीसीआई ने कहा कि लिगामेंट की चोट के लिए ऋषभ पंत की सर्जरी होगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुंबई में उपचार के लिए देहरादून के अस्पताल से स्थानांतरित किया गया है। पच्चीस वर्षीय पंत का 30 दिसंबर से यहां मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था।

Cricketer Rishabh Pant has been discharged from a private hospital in Dehradun. He is being shifted to Mumbai for further treatment



Rishabh Pant met with an accident on the Delhi-Dehradun highway near Roorkee, Uttarakhand on Dec 30th.



