रिंकू सिंह को दाऊद इब्राहिम के गिरोह से 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी

मुंबई: टीम इंडिया के स्टार रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिलने की खबर है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार, जाँच में पता चला है कि कुख्यात दाऊद इब्राहिम गिरोह, जिसे डी-कंपनी के नाम से जाना जाता है, ने फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार फिरौती के 5 करोड़ रुपये भेजे थे।

पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो संदिग्धों, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया है, जिन्हें वेस्टइंडीज में पकड़ा गया और 1 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। इन आरोपियों को पहले दिवंगत पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से 10 करोड़ रुपये की फिरौती माँगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टीवी9 की रिपोर्ट के अनुसार, पूछताछ के दौरान, उनमें से एक ने रिंकू सिंह को फिरौती माँगने के लिए फोन करना स्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक साधारण परिवार से आए रिंकू को क्रिकेट में चमकने के बावजूद मैदान के बाहर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में सांसद प्रिया सरोज से सगाई करने वाले सिंह की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ अब सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी बढ़ गई हैं।

स्टार फ़िनिशर ने भारत के लिए कुल 54 टी20I मैच खेले हैं और 'मेन इन ब्लू' के लिए 550 रन बनाए हैं। रिंकू का स्ट्राइक रेट 161.77 और औसत 42.31 का है। जहाँ तक उनके आईपीएल आँकड़ों की बात है, सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 58 मैच खेले हैं और 1099 रन बनाए हैं। रिंकू 2024 में केकेआर की आईपीएल विजेता टीम का भी हिस्सा थे।

The Mumbai Crime Branch has revealed that D Company had demanded a ransom of ₹5 crore from Indian cricketer Rinku Singh, sending him three threatening messages between February and April 2025. Interpol had earlier helped arrest the accused Mohammad Dilshad and Mohammad Naveed… pic.twitter.com/kO3NJbKLDx — IANS (@ians_india) October 8, 2025

रिंकू ने हाल ही में विजयी रन बनाकर टीम इंडिया को एशिया कप जिताया। भारतीय फ़िनिशर ने पाकिस्तान के खिलाफ़ फ़ाइनल में, जो टूर्नामेंट का उनका पहला मैच था, ऐसा कमाल का प्रदर्शन किया। रिंकू के चौके के अलावा, बल्लेबाज़ टीला वर्मा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली।