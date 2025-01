Rinku Singh Engagement: सपा सांसद प्रिया सरोज से रिंकू सिंह ने की सगाई?, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल

Highlights Rinku Singh Engagement: सगाई पर एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होना शुरू हो गया है। Rinku Singh Engagement: प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। Rinku Singh Engagement: रिंकू सिंह या प्रिया सरोज की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

Rinku Singh Engagement: टीम इंडिया के अहम सदस्य और धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह की कथित तौर पर समाजवादी पार्टी (सपा) से लोकसभा सांसद प्रिया सरोज से सगाई हो गई है। प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हालांकि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी सगाई पर एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होना शुरू हो गया है।

- Many congratulations to them! ❤️ pic.twitter.com/7b7Hb0D2Em — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 17, 2025

- Many congratulations to them! ❤️ pic.twitter.com/GlB3e82bEu— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) January 17, 2025

रिंकू सिंह या प्रिया सरोज की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इस बीच प्रिया सरोज के पिता तुफानी सरोज ने अमर उजाला से बात की और इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा सांसद की रिंकू सिंह से सगाई की खबरें अफवाह हैं। “अफवाहों पर ध्यान न दें। उनमें कोई सच्चाई नहीं है।'' रिंकू सिंह 22 जनवरी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 और तीन वनडे मैचों में नजर आएंगे।

- Many Congratulations to Rinku Singh and Priya Saroj. ❤️ pic.twitter.com/GuCmTMMww2— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 17, 2025

प्रिया सरोज का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1998 को हुआ था। प्रिया सरोज तीन बार सांसद रह चुके तूफानी सरोज की बेटी हैं। सरोज पहली बार 2024 में चुनावी रण में उतरी और भाजपा प्रत्याशी को हराकर सनसनी फैला दी। दिल्ली विवि से कला स्नातक और अमेठी विवि से एलएलबी किया है।