RCBW vs UPWW 2024: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने यूपी वारियर्स, जानें मैच का समय, कहां देखें लाइव मैच

Highlights यूपी वारियर्स तालिका में तीसरे स्थान पर रही। एलिमिनेटर में एमआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी।

RCB-W vs UPW-W, WPL 2024 LIVE Cricket Score and Updates: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का दूसरा सीजन शुरू हो गया है और पहले मैच में शानदार चौके और छक्के की बरसात देखने को मिली। अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी। टूर्नामेंट के दूसरे गेम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यूपी वारियर्स से भिड़ेंगी। पिछले सीज़न में आरसीबी खराब सीजन के बाद प्लेऑफ़ में जगह बनाने में असफल रही थी। स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम आठ मैचों में केवल दो जीत हासिल कर सकी, जिससे वह चौथे स्थान पर रहे। यूपी वारियर्स तालिका में तीसरे स्थान पर रही। हालाँकि उन्हें एलिमिनेटर में अंतिम चैंपियन एमआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।

With the giants of Bollywood all set to rock the stage, it's time to kick off Season 2 of the #TATAWPL in style! 🏏🎉



Tune in LIVE at 6.30 PM on @Sports18 or @JioCinema and join #CricketKaQueendom! 🔥✨@JayShahpic.twitter.com/S8F6d48nmH — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

𝙐𝙉𝘽𝙀𝙇𝙄𝙀𝙑𝘼𝘽𝙇𝙀!



5 off 1 needed and S Sajana seals the game with a MAXIMUM very first ball🤯💥



A final-over thriller in the very first game of #TATAWPL Season 1 🤩🔥



Scorecard 💻📱 https://t.co/GYk8lnVpA8#TATAWPL | #MIvDCpic.twitter.com/Lb6WUzeya0 — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

मैच किस तारीख को खेला जाएगा? 24 फरवरी शनिवार को मैच खेला जाएगा।

मैच कहाँ खेला जाएगा? बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

किस समय शुरू होगा? आरसीबी-डब्ल्यू और यूपीडब्ल्यू-डब्ल्यू भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होंगे।

मैच का प्रसारण करेंगे? भारत में स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? भारत में JioCinema ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

Raise your hands if you enjoyed the inaugural game of #TATAWPL 2024 😃🙌#MIvDCpic.twitter.com/MUQOUeKVsG — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

यूपी वारियर्स की निगाहें दूसरे सत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर: एलीसा हीली

कप्तान एलिसा हीली ने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंकाई सुपरस्टार चामरी अटापट्टू के यूपी वारियर्स में शामिल होने से टीम में चयन को लेकर दुविधा होगी जो टीम के लिए अच्छी बात है। यूपी वारियर्स में काफी विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं जिसमें हीली के अलावा ग्रेस हैरिस, सोफी एक्लेस्टोन, तहलिया मैकग्रा, डेनियल वाट और अटापट्टू शामिल हैं।

अटापट्टू को इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल की जगह शामिल किया गया। हीली ने शुक्रवार को वर्चुअल मीडिया बातचीत में कहा, ‘‘उनका जुड़ना हमारे लिए अच्छा रहा। निश्चित रूप से बल्ले और गेंद दोनों से टीम में गहराई होना अहम है। चामरी का शामिल होना अच्छा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इससे प्रबंधन और मेरे लिए अंतिम एकादश का चयन करना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

A glittering opening ceremony 🤩 followed by an edge of the seat thriller 🔥



Recap the memorable #TATAWPL Season 2 Opener between @mipaltan & @DelhiCapitals 🎥🔽 pic.twitter.com/iTnm37TX0L — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 24, 2024

यह अच्छी समस्या है और वह शानदार फॉर्म में भी है।’’ यूपी वारियर्स पिछले साल मार्च में हुए पहले चरण में तीसरे स्थान पर रही थी। पहले चरण में चैम्पियन बनी मुंबई इंडियंस का दबदबा रहा था और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन अच्छा रहा था। हीली ने कहा, ‘‘हम ‘अंडरडॉग’ के तमगे से खुश हैं जिससे हम इन बड़ी फ्रेंचाइजी को हराकर दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ’’

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच ल्यूक विलियम्स का मानना है कि स्मृति मंधाना कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज के तौर पर दोहरी भूमिकाओं में खरी उतर रही है और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हैं । डब्ल्यूपीएल के पहले सत्र में मंधाना दोहरी भूमिकाओं की अपेक्षा का बोझ नहीं सह पाई थी और उनकी बल्लेबाजी खराब हो गई थी। वह पहले सत्र में आठ मैचों में 149 रन ही बना सकी थी।

विलियम्स ने कहा ,‘‘ वह बहुत मेहनत कर रही है । आत्मविश्वास से भरी हैं और अपने खेल तथा कप्तानी को लेकर उत्साहित हैं । कप्तानी और पारी की शुरूआत की जिम्मेदारी बड़ी है ।’’ उन्होंने यूपी वारियर्स के खिलाफ डब्ल्यूपीएल 2024 के पहले मैच से पूर्व कहा ,‘‘ उसे टीम से काफी सहयोग मिल रहा है।

SOUND ON 😍



𝙎𝙝𝙖𝙝 𝙍𝙪𝙠𝙝 𝙆𝙝𝙖𝙣 👑 showcases his aura at the #TATAWPL Opening Ceremony 🤩🤩@iamsrkpic.twitter.com/WLjSmCxVXL — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 23, 2024

उसकी मदद के लिये कई सीनियर खिलाड़ी हैं और वह दोनों भूमिकाओं को पृथक रखने की कोशिश कर रही है ।’’ पिछले सत्र में आरसीबी पांच टीमों में चौथे स्थान पर रही थी । विलियम्स ने कहा कि मंधाना की कप्तानी में टीम इस बार स्थिर लग रही है । उन्होंने कहा ,‘‘ मैने द हंड्रेड में सदर्न ब्रेव टीम के साथ सहायक कोच के तौर पर स्मृति के साथ काफी समय बिताया है।

पिछले डब्ल्यूपीएल सत्र से काफी सबक लिया है। बतौर टीम और व्यक्तिगत स्तर पर भी। हम पिछली गलतियों से सबक लेकर उतरेंगे।’ महिला बिग बैश लीग में एडीलेड स्ट्राइकर्स को खिताब दिला चुके आस्ट्रेलिया के विलियम्स ने कहा कि इस बार आरसीबी के पास स्पिन और तेज गेंदबाजी में काफी विकल्प हैं। उन्होंने कहा ,‘हमने नीलामी के दौरान यही रणनीति अपनाई थी कि हर विभाग में हमारे पास विविधता हो। इस बार हमारे प़ास स्पिन और तेज गेंदबाजी के काफी विकल्प हैं।’