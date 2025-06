RCB vs PBKS, IPL final: पगड़ी के साथ आरसीबी की जर्सी, क्रिस गेल अपने अंदाज में दोनों टीमों को कर रहे हैं सपोर्ट

RCB vs PBKS, IPL 2025 final: वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में खेल रही दोनों टीमों के प्रति समर्थन दिखाने का एक अनूठा तरीका ढूंढ निकाला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना फाइनल में पंजाब किंग्स से होगा और 'यूनिवर्स बॉस' आईपीएल में दोनों फ्रैंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। केवल एक टीम के प्रति वफादारी न दिखाने के लिए, 45 वर्षीय जमैका के इस खिलाड़ी ने आरसीबी की जर्सी पहनी और पगड़ी पहनकर दोनों पक्षों का समर्थन किया।

CHRIS GAYLE IN RCB JERSEY AND RED TURBAN. 🫡



- The Universe Boss is supporting both RCB and Punjab Kings. pic.twitter.com/MYugZaiL1O