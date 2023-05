RCB IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बड़ा झटका, इंग्लैंड के हरफनमौला बाहर, 93 मैच में 1196 रन बना चुके खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights अब तक 93 मैचों में 1196 रन बना चुके हैं। आरसीबी के लिये 17 मैच खेल चुके हैं। आरसीबी टीम को अभी 6 लीग मैच खेलने हैं।

RCB IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में बड़ा झटका लगा है। टीम पहले से ही संकट में है। 8 मैच खेलते हुए 4 जीत और 4 हार के साथ 8 अंक लेकर छठे स्थान पर है। इस बीच इंग्लैंड के हरफनमौला डेविड विली टीम से बाहर हो गए हैं। टीम को अभी 6 लीग मैच खेलने हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने केदार जाधव को मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग के शेष मैच के लिए डेविड विली के प्रतिस्थापन के रूप में साइन किया गया है, बीसीसीआई ने सोमवार को घोषणा की। बाएं हाथ के सीमर विली पैर की चोट के कारण बाहर हुए हैं और आरसीबी ने एक करोड़ में साइन किया था।

🚨 NEWS 🚨@RCBTweets name Kedar Jadhav as replacement for David Willey.



Details 🔽 #TATAIPLhttps://t.co/HBEgEB2X11