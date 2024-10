Rashid Khan Marriage: अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने रचाई शादी, ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें वायरल

Highlights Rashid Khan Marriage Video: राशिद खान की शादी की वीडियो वायरल Rashid Khan Wedding Video: राशिद खान की शादी के फोटो और वीडियो

Rashid Khan Marriage Photos and Video:अफगानिस्तानक्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने शादी कर ली है, शादी का कार्यक्रम काबुल के इंपीरियल कॉन्टिनेंटल होटल में हुआ। शादी के कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें तस्वीरों और वीडियो में राशिद खान अपने दोस्तों और साथी खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं, राशिद खान और उनकी दुल्हन की एक भी फोटो अभी सामने नहीं आईं है। राशिद खान की शादी में अफगानी क्रिकेटर्स मोहम्मद नबी और फजलहक फारूकी भी शामिल हुए, राशिद खान आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हैं और अफगानिस्तान के टी20 टीम के कप्तान हैं। सोशल मीडिया पर फैंस राशिद खान को बधाई दे रहे हैं। राशिद खान की शादी पश्तून रीति-रिवाजों के अनुरूप हुई है।

Scene outside Kabul imperial continental hotel which is hosting the wedding ceremony of King Khan 👑🤩🥵 pic.twitter.com/JSZuWiAIIn — Team ℛashid Khan (@RashidKhanRK19) October 3, 2024

Kabul celebrates the wedding of our cricket star and captain, Rashid Khan 👑🇦🇫 along with his three brothers, all married on the same day! 🧢🎉



Wishing Rashid Khan and his brothers a happy and healthy life ahead! 🙌💍 #RashidKhanpic.twitter.com/oviuD8VAfq — Fantasy Khiladi (@_fantasykhiladi) October 4, 2024

The superstar cricketer @rashidkhan_19 got married today, many Afghan players attended his wedding ceremony in Kabul. Wish the couple a very happy life. #RashidKhanpic.twitter.com/SryYMCNWwL — Hikmat Sorosh (@soroshkhan) October 3, 2024