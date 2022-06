Ranji Trophy Semi-Finals: जायसवाल का कमाल, लगातार तीन शतक जड़े, 41 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता फाइनल में!, यूपी बाहर

Highlights उत्तर प्रदेश के कमजोर आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। मुंबई ने सुबह दूसरी पारी एक विकेट पर 133 रन के स्कोर से शुरू की। जायसवाल ने 372 गेंद की पारी में 23 चौके और एक छक्का जमाया।

Ranji Trophy Semi-Finals: यशस्वी जायसवाल और अरमान जाफर के शानदार शतकों से कई बार की चैम्पियन मुंबई ने शुक्रवार को यहां रणजी ट्राफी सेमीफाइनल के चौथे दिन अपनी कुल बढ़त 600 रन से पार कर उत्तर प्रदेश को ‘बैकफुट’ में पहुंचा दिया।

इन दोनों बल्लेबाजों ने दबदबा बनाते हुए तेजी से रन जुटाये जिससे अब सुनिश्चत हो गया है कि 41 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता फाइनल में पहुंच जायेगी। कोच अमोल मजूमदार की टीम ने स्टंप तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 449 रन बना लिये जिससे उसकी कुल बढ़त 662 रन की हो गयी है।

क्वार्टर फाइनल में अपना पहला शतक जड़ने वाले जायसवाल (181 रन) ने इस मुकाबले में लगातार शतक जड़ दिये हैं। उन्होंने और जाफर (127 रन) ने मिलकर उत्तर प्रदेश के कमजोर आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं। पहले ही 346 रन की बढ़त से आगे खेलने वाली मुंबई ने सुबह दूसरी पारी एक विकेट पर 133 रन के स्कोर से शुरू की।

जायसवाल और जाफर की युवा बल्लेबाजी जोड़ी ने फिर शानदार दबदबा बनाया। जाफर ने निश्चित रूप से अपने चाचा वसीम को अपने प्रदर्शन से गौरवान्वित किया होगा। मुंबई के दोनों युवा बल्लेबाजों ने उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों पर कई लाजवाब शाट्स जमाकर दूसरे विकेट के लिये 286 रन की साझेदारी निभायी।

