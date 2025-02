Ranji Trophy Semi Final 2025: पहले दिन का खेल खत्म?, विदर्भ ने 5 विकेट पर बनाए 308 रन, गुजरात के खिलाफ केरल ने कूटे 4 विकेट पर 206 रन, मुंबई ने 13 नोबॉल...

Highlights पहले दिन 88 ओवर में 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया। चैम्पियन टीम के लिये बड़ी साझेदारियां नहीं बन सकी। शम्स मुलानी ने 18 ओवर में 44 रन देकर दो विकेट लिये।

Ranji Trophy Semi Final 2025: दानिश मालेवार के 79 रन और सलामी बल्लेबाज ध्रुव शोरे के 74 रन की मदद से मेजबान विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहले दिन गत चैम्पियन मुंबई के खिलाफ पांच विकेट पर 308 रन बना लिये । टेस्ट टीम मे जगह बनाने का दावा फिर पुख्ता करने वाले करूण नायर ने 45 रन बनाये । वह शिवम दुबे की गेंद पर विकेट के पीछे लपके जाने के फैसले से खुश नहीं थे हालांकि उन्होंने डीआरएस लिया। दो बार की चैम्पियन टीम के लिये बड़ी साझेदारियां नहीं बन सकी लेकिन पहले दिन 88 ओवर में 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया ।

Stumps Day 1: Vidarbha - 308/5 in 87.6 overs (Y V Rathod 47 off 86, A V Wadkar 13 off 35) #VIDvMUM#RanjiTrophy#Elite-SF2