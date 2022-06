Ranji Trophy Quarterfinals: मुंबई ने न्यू साउथ वेल्स के 92 साल पुराने शेफील्ड शील्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उत्तराखंड को 725 रन से रौंदा, सेमीफाइनल में 41 बार के रणजी चैंपियन के सामने यूपी

Highlights पहली पारी आठ विकेट पर 647 रन बनाकर घोषित की थी। मुंबई ने अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 261 रन बनाकर घोषित की। उत्तराखंड दूसरी पारी में सिर्फ 69 रन ही बना सका।

Ranji Trophy Quarterfinals: मुंबई ने गुरुवार को यहां रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के चौथे दिन उत्तराखंड को 725 रन के विशाल अंतर से रौंदकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुंबई ने न्यू साउथ वेल्स के 92 साल पुराने शेफील्ड शील्ड के रिकॉर्ड को तोड़ा।

न्यू साउथ वेल्स ने तब क्वीन्सलैंड को 685 रन से हराया था। रणजी ट्रॉफी में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का पिछला रिकॉर्ड बंगाल के नाम था जिसने 1953-54 में ओडिशा को 540 रन से हराया था। मुंबई के विश्व रिकॉर्ड से एक दिन पहले बंगाल ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में झारखंड के खिलाफ एक पारी में सर्वाधिक नौ बल्लेबाजों के 50 या इससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया।

🚨 RECORD-BREAKING WIN 🚨



Mumbai march into the #RanjiTrophy semifinals by securing a 725-run victory - the highest margin of win (by runs) - in the history of First-Class cricket. 👏 👏 #Paytm | #MUMvCAU | #QF2 | @MumbaiCricAssoc



Scorecard ▶️ https://t.co/9IGODq4LNDpic.twitter.com/Qw47aSLR7v