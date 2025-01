Ranji Trophy 2025: 37 गेंद और 26 रन?, नहीं चले राहुल, अंशुल कंबोज की गेंद पर आउट, 5 साल बाद रणजी खेलने उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज

Highlights Ranji Trophy Live Score: रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान केएल राहुल 37 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। Ranji Trophy Live Score: आखिरी लीग मैच में शीर्ष पर काबिज हरियाणा के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रही है। Ranji Trophy Live Score: राहुल फरवरी 2020 के बाद से अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं।

Ranji Trophy Live Score: क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी कर्नाटक की टीम को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे आखिरी लीग मैच में शीर्ष पर काबिज हरियाणा के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रही है। गुरुवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ कर्नाटक के रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान केएल राहुल 37 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल ने तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की गेंद पर आउट होने से पहले दूसरे विकेट के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ 54 रन की साझेदारी की।

Rahul gone for 26 (37b). Thin edge to keeper ends 56 minute stint for Rahul. pic.twitter.com/la1HISwMCP