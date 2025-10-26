Ranji Trophy: टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद करुण नायर ने कर्नाटक के लिए शतक बनाया

 यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करुण का 25वां तीन अंकों का स्कोर था और यह वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए इंडियन टेस्ट टीम से मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन को बाहर किए जाने के बाद आया है।

October 26, 2025

Ranji Trophy: करुण नायर ने टीम में वापसी के बाद अपने दूसरे ही मैच में कर्नाटक के लिए सेंचुरी बनाई। यह मैच रविवार को शिवमोग्गा में गोवा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का था। यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करुण का 25वां तीन अंकों का स्कोर था और यह वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए इंडियन टेस्ट टीम से मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन को बाहर किए जाने के बाद आया है।

कर्नाटक के इस बैट्समैन ने विदर्भ से टीम में वापस आने के बाद सौराष्ट्र के खिलाफ दो पारियों में 73 और 8 रन बनाए थे। गोवा के खिलाफ, उन्होंने अपनी शुरुआत को शतक में बदला और पहली पारी में चार शुरुआती विकेट गिरने के बाद श्रेयस गोपाल के साथ छठे विकेट के लिए 117 रनों की पार्टनरशिप की।

करुण का इंग्लैंड में भारत की टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस एवरेज रहा, जहाँ उन्होंने नंबर 3 और मिडिल ऑर्डर दोनों में बैटिंग की। आठ पारियों में उनका सबसे ज़्यादा स्कोर द ओवल में बनाया गया 53 रन था। अभी उनके 10 टेस्ट में 41.35 की एवरेज से 579 रन हैं, जिसमें 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया एक तिहरा शतक भी शामिल है।

