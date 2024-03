Ranji Trophy Final 2023-24: घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा, फैंस में खुशी की लहर, वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे दो दिग्गज, वीडियो वायरल

Highlights शार्दुल ठाकुर सहित मुंबई के अपने साथियों के साथ बातचीत की। पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर, सुब्रत बनर्जी और चंद्रकांत पंडित भी बैठे हुए थे। एमसीए प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठकर खेल का आनंद लिया।

Ranji Trophy Final 2023-24: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने की पहल की एक बानगी मंगलवार को यहां देखने को मिली जब दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई और विदर्भ के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल खेल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 से जीत के बाद रोहित सहज नजर आ रहे थे। वह मुंबई के ड्रेसिंग रूम में गए तथा इस बीच उन्होंने शार्दुल ठाकुर सहित मुंबई के अपने साथियों के साथ बातचीत की।

उनके हाथ में फोन था और उन्होंने टीम का हिस्सा नहीं होने के बावजूद फोन लेकर ड्रेसिंग रूम में कैसे प्रवेश किया यह बड़ा सवाल है। इससे पहले सुबह के सत्र में तेंदुलकर ने एमसीए प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठकर खेल का आनंद लिया। तेंदुलकर के साथ पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर, सुब्रत बनर्जी और चंद्रकांत पंडित भी बैठे हुए थे।

Sachin Tendulkar and Rohit Sharma both came to watch Ranji Trophy Final.



- This is great to see Icons like Sachin & Rohit came and promoting India's domestic cricket...!!!! 👏🙌 pic.twitter.com/RJjXDJQSrG — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 12, 2024

Mumbai displayed a lot more discipline, patience and commitment in the second innings.



First, a crucial partnership between @ajinkyarahane88 and Musheer Khan put Mumbai in a solid position. Then, Musheer's stand with @ShreyasIyer15 has taken the game further away from Vidarbha.… pic.twitter.com/pq76C421mO — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 12, 2024

मुंबई की टीम पहली पारी में 224 रन पर आउट हो गई थी और तब तेंदुलकर ने उसकी बल्लेबाजी को सामान्य करार दिया था। वह हालांकि मुंबई के दूसरी पारी के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखे। मुंबई की तरफ से दूसरी पारी में मुशीर खान (135), अजिंक्य रहाणे (73) और श्रेयस अय्यर (95) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर लिखा,‘‘मुंबई की टीम ने दूसरी पारी में अधिक अनुशासन, धैर्य और प्रतिबद्धता दिखाई। अपने दोस्तों और साथियों के साथ आज मैच देखकर मैंने अच्छा समय बिताया।’’ इससे पहले अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर दूसरे दिन का खेल देखने के लिए पहुंचे थे।