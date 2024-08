Ranjan Madugalle SL vs IND 3rd ODI: कोई नहीं टक्कर में!, दुनिया में नंबर-1, 400 वनडे में मैच रेफरी, ऐतिहासिक उपलब्धि

Highlights Ranjan Madugalle SL vs IND live score, 3rd ODI: 1999, 2003, 2015 और 2019 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप फाइनल के लिए मैच रेफरी। Ranjan Madugalle SL vs IND live score, 3rd ODI: शतक सहित 1,029 टेस्ट रन बनाए और वनडे क्रिकेट में 950 रन और जोड़े। Ranjan Madugalle SL vs IND live score, 3rd ODI: 14 महिला वनडे मैचों और आठ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी रेफरी की भूमिका निभाई है।

Ranjan Madugalle SL vs IND live score, 3rd ODI: भारत और श्रीलंका मैच के दौरान कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। रंजन मदुगले ने 400 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले मैच रेफरी बन गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे वनडे के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैच रेफरी के रूप में मदुगले की यात्रा 1993 में शुरू हुई। उन्होंने 200 से अधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग की है, जो इस क्षेत्र में एक और रिकॉर्ड है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 400 पुरुष एकदिवसीय मैचों में अंपायरिंग करने वाले पहले मैच रेफरी बनने पर रंजन मदुगले को बधाई दी है।

Ranjan Madugalle becomes the first match referee to officiate 400 ODIs 🤩#SLvIND | 📸: @OfficialSLCpic.twitter.com/8QQvfvAwXf — ICC (@ICC) August 7, 2024

अंपायरिंग में आने से पहले मदुगले का क्रिकेटर के रूप में एक सफल करियर रहा है। बल्लेबाज के रूप में श्रीलंका के लिए 21 टेस्ट और 63 एकदिवसीय मैच खेले। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) और आईसीसी की ओर से एसएलसी के सीईओ एशले डी सिल्वा द्वारा एक पट्टिका भेंट की गई।

स्टाइलिश बल्लेबाज मदुगले ने रिकॉर्ड 216 पुरुष टेस्ट मैच, 163 पुरुष टी20ई, 14 महिला वनडे और आठ महिला टी20ई में भी रेफरी की भूमिका निभाई है। आईसीसी के अंपायर और रेफरी के वरिष्ठ प्रबंधक सीन ईजी ने अपने तीन दशक से अधिक के करियर में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मदुगले की प्रशंसा की।

🎉 Congratulations to Mr. Ranjan Madugalle on his 4️⃣0️⃣0️⃣th ODI as a match referee! 🎉



On behalf of the @ICC , Sri Lanka Cricket CEO Ashley de Silva presented a plaque to commemorate this incredible milestone. pic.twitter.com/S5liFJJ4ES — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 7, 2024

खिलाड़ी और मैच रेफरी के रूप में रंजन मदुगले:

1979 और 1988 के बीच श्रीलंका के लिए 21 टेस्ट और 63 एकदिवसीय मैच खेले। देश का पहला टेस्ट मैच और तीन विश्व कप-1979, 1983 और 1987 शामिल रहे।

एक शतक सहित 1,029 टेस्ट रन बनाए और वनडे क्रिकेट में 950 रन और जोड़े।

आईसीसी मैच रेफरी के रूप में पहली नियुक्ति दिसंबर 1993 में कराची में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट मैच के लिए हुई थी।

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में मैच रेफरी की भूमिका।

आईसीसी मैच रेफरी के रूप में 31 साल का करियर।

इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे लंबा।

रिकॉर्ड 216 पुरुष टेस्ट मैच और अब रिकॉर्ड 400 पुरुष एक दिवसीय मैचों के साथ-साथ 163 पुरुष टी20 में रेफरी बने।

1999, 2003, 2015 और 2019 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप फाइनल के लिए मैच रेफरी थे और कुल सात विश्व कप में अंपायरिंग की।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2004, 2006 और 2013 के फाइनल और 2007, 2010, 2016 और 2021 के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के मैच रेफरी भी थे।

14 महिला वनडे मैचों और आठ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी रेफरी की भूमिका निभाई है।