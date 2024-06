Rahul Dravid Head Coach Team India 2024: टी20 विश्व कप आखिरी टूर्नामेंट, राहुल द्रविड़ ने कहा- कार्यकाल के हर क्षण का लुत्फ उठाया, टीम ने शानदार और जानदार प्रदर्शन किया

Highlights Rahul Dravid Head Coach Team India 2024: अपने कार्यकाल के हर क्षण का लुत्फ उठाया है। Rahul Dravid Head Coach Team India 2024: भारत के कोच के तौर पर हर मैच मेरे लिये महत्वपूर्ण रहा है । Rahul Dravid Head Coach Team India 2024: मुझे अपना काम बहुत पसंद है।

Rahul Dravid Head Coach Team India 2024: राहुल द्रविड़ ने सोमवार को पुष्टि कर दी कि टी20 विश्व कप भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। द्रविड़ की यह घोषणा अप्रत्याशित नहीं थी क्योंकि माना जा रहा था कि वह इस पद के लिये दोबारा आवेदन नहीं करने वाले हैं। बोर्ड ने पिछले महीने इस पद के लिये आवेदन बुलाये थे। आयरलैंड के खिलाफ विश्व कप में भारत के पहले मैच से पूर्व मीडिया से बातचीत में द्रविड़ ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के हर क्षण का लुत्फ उठाया है।

🗣️🗣️ 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝘾𝙪𝙥 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙖𝙨 𝙖 𝙝𝙪𝙜𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜



Staying positive, learnings from setbacks and warm reception from fans 🤗



Up close and personal with Sanju Samson 👌👌 - By @RajalArora



WATCH 🎥🔽 #TeamIndia | #T20WorldCup | @sanjusamson — BCCI (@BCCI) June 3, 2024

उन्होंने कहा ,‘हर टूर्नामेंट अहम है। भारत के कोच के तौर पर हर मैच मेरे लिये महत्वपूर्ण रहा है। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोच के तौर पर मेरा आखिरी टूर्नामेंट है।’ द्रविड़ नवंबर 2021 में टी20 विश्व कप के बाद भारत के मुख्य कोच बने थे।

All smiles in New York as #TeamIndia complete a 60-run win in the warmup clash against Bangladesh 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/EmJRUPmJyn#T20WorldCuppic.twitter.com/kIAELmpYIh — BCCI (@BCCI) June 1, 2024

उन्होंने कहा ,‘मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मैंने भारतीय टीम की कोचिंग का पूरा मजा लिया और यह खास काम भी है। मुझे टीम के साथ काम करने में मजा आया लेकिन क्रिकेट के इस तरह के शेड्यूल और जीवन के जिस चरण पर मैं अभी हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर आवेदन कर सकूंगा।’ उन्होंने कहा ,‘इसलिये यह मेरा आखिरी टूर्नामेंट है लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले दिन से मेरे लिये हर मैच महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।’