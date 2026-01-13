Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026: मध्य प्रदेश का सपना टूटा, पंजाब ने 183 रन से कूटा और सेमीफाइनल में

Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026: पंजाब के लिए प्रभुसिमरन सिंह ने धमाकेदार पारी खेली। 86 गेंद में 88 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 13, 2026 16:37 IST2026-01-13T16:28:17+5:302026-01-13T16:37:53+5:30

Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026 score Punjab won 183 runs PUN 345-6 MP 162-10 Madhya Pradesh's dream shattered semi-finals | Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026: मध्य प्रदेश का सपना टूटा, पंजाब ने 183 रन से कूटा और सेमीफाइनल में

Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026

HighlightsPunjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026: नेहल वढेरा ने 38 गेंद में शानदार 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है।Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026: हरनूर सिंह ने 51, अनमोलप्रीत सिंह ने 70 रन की पारी खेली।Punjab vs Madhya Pradesh, 3rd Quarter-Final 2026: पंजाब ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 345 रन बनाए।

बेंगलुरुः विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में मध्य प्रदेश का सपना टूट गया और पंजाब ने 183 रन से शिकस्त दिया। पंजाब की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल मुकाबले 15 और 16 जनवरी को खेला जाएगा। पहले खेलते हुए पंजाब ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 345 रन बनाए। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 162 पर ढेर हो गई। पंजाब के लिए प्रभुसिमरन सिंह ने धमाकेदार पारी खेली। 86 गेंद में 88 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। हरनूर सिंह ने 51, अनमोलप्रीत सिंह ने 70 रन की पारी खेली। नेहल वढेरा ने 38 गेंद में शानदार 53 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल है।

Open in app
टॅग्स :Vijay Hazare TrophyPunjabmadhya pardeshविजय हजारे ट्रॉफीपंजाबमध्य प्रदेश