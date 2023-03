PSL 2023: पीएसएल में रनों की बारिश, 39.1 ओवर, 12 विकेट और 486 रन और इस टीम ने मारी बाजी, रोसौव और पोलार्ड का धमाका, 43 गेंद में कूट डाले 99 रन

Highlights रिले रोसौव ने शानदार पारी खेली। पेशावर जाल्मी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 242 रन बनाए। मुल्तान सुल्तांस 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 244 रन बनाकर बाजी मार ली।

PSL 2023: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2023 में रनों की बारिश हो रही है। रिले रोसौव की अजेय बल्लेबाजी के कारण मुल्तान सुल्तांस ने पेशावर जाल्मी को हराया। इन दोनों टीमों के बीच 39.1 ओवर की बल्लेबाजी में 12 विकेट गिरे और 486 रन बने। रिले रोसौव ने शानदार पारी खेली।

पेशावर जाल्मी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 242 रन बनाए। जवाब में मुल्तान सुल्तांस 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 244 रन बनाकर बाजी मार ली। मुल्तान सुल्तांस ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। रिले रोसौव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

