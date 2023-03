Highlights मुल्तान सुल्तांस के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 29 गेंद में 55 रन बनाए। टिम डेविड ने हाथ खोले और 25 गेंद में 43 नाबाद बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं। केरोन पोलॉर्ड भी कहां पीछे रहने वाले थे, 14 गेंद में 23 रन बनाए।

PSL 2023: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2023 में उस्मान खान ने विस्फोटक पारी खेली। खान ने 279.07 स्ट्राइक रन रेट से रन ठोक डाले। 43 गेंद में 120 रन की धांसू पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। मुल्तान सुल्तांस ने 28वें मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए।

⚠️ HIGHEST TOTAL IN THE HBL PSL ⚠️



A feather in @MultanSultans cap! #HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray | #QGvMSpic.twitter.com/fPBYayywXk