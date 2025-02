Pretoria Capitals vs MI Cape Town 2025: 40 ओवर, 11 विकेट और 417 रन?, चौथे विकेट के लिए 68 गेंदों पर 142 रन की साझेदारी, डरबन सुपर जाइंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स बाहर

Highlights Pretoria Capitals vs MI Cape Town 2025: ब्रेविस ने 32 गेंदों पर नाबाद 73 रन की पारी खेली। Pretoria Capitals vs MI Cape Town 2025: छह चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं। Pretoria Capitals vs MI Cape Town 2025: कैपिटल्स की टीम आठ विकेट पर 195 रन ही बना पाई।

Pretoria Capitals vs MI Cape Town 2025: रीजा हेंड्रिक्स और डेवाल्ड ब्रेविस की धमाकेदार पारियों की मदद से एमआई केप टाउन ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को 27 रन से हराकर उसे एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेऑफ़ दौड़ से बाहर कर दिया। हेंड्रिक्स और ब्रेविस ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ 68 गेंदों पर 142 रन की अटूट साझेदारी की जिससे एमआई केप टाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हेंड्रिक्स ने 44 गेंदों पर चार चौकों और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए जबकि ब्रेविस ने 32 गेंदों पर नाबाद 73 रन की पारी खेली।

जिसमें छह चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं। इसके जवाब में प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम आठ विकेट पर 195 रन ही बना पाई। उसकी तरफ से विल स्मीड ने 36 गेंदों में 52 रन बनाए। उनके अलावा विल जैक्स (39) और केजेन लायन-कैशेट (18 गेंदों पर नाबाद 34) ने भी उपयोगी योगदान दिया। एमआई केप टाउन के लिए कप्तान राशिद खान और कॉर्बिन बॉश ने दो-दो विकेट लिए।