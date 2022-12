एशिया कप 2023 : अगर मेजबानी छीनी जाती है तो पाकिस्तान एशिया कप से हो सकता है बाहर, पीसीबी ने दी धमकी

Highlights पाकिस्तान को 2023 में 50 ओवर के एशिया कप की मेजबानी करनी है पीसीबी चीफ ने कहा- मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए जाते हैं तो पाकिस्तान 2023 एशिया कप से हट सकता है एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा था - एशिया कप 2023 तटस्थ स्थान पर आयोजित किया जाएगा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष रमीज राजा ने शुक्रवार को कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान यात्रा नहीं करने के कारण उनके मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए जाते हैं तो पाकिस्तान 2023 एशिया कप से हटने पर विचार कर सकता है।

रमीज ने रावलपिंडी में पाकिस्तान-इंग्लैंड टेस्ट से इतर कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेजबानी के अधिकार नहीं हैं और हम इसकी मेजबानी करने की अपील कर रहे हैं। हमने निष्पक्ष और चौकोर अधिकार जीते हैं। अगर भारत नहीं आता है, तो वे नहीं आएंगे। अगर पाकिस्तान से एशिया कप छीन लिया जाता है, तो शायद हम बाहर हो जाएंगे।"

इससे पहले अक्टूबर में बीसीसीआई सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने भारतीय बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद कहा था कि "एशिया कप 2023 तटस्थ स्थान पर आयोजित किया जाएगा" क्योंकि भारत पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकता था। बीसीसीआई सचिव के इस बयान के कुछ दिनों बाद, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि भारत की पाकिस्तान यात्रा देश के गृह मंत्रालय की सलाह पर निर्भर करेगी।

PCB chairman Ramiz Raja has said on the sidelines of the Pakistan-England Rawalpindi Test that Pakistan may consider pulling out of the 2023 Asia Cup if their hosting rights are withdrawn on account of India not travelling to the country.



(file photo) pic.twitter.com/BX7Bu5Ag78