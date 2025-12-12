45 दिन से क्रिकेट से दूर, बिग बैश लीग में धमाका कर टी20 विश्व कप में जगह बनाएंगे हरफनमौला शादाब खान

बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पहली बार बिग बैश खेल रहे हैं जबकि शादाब, हसन अली और हारिस रऊफ पहले खेल चुके हैं।

Highlightsपहली बार इतने पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश लीग खेल रहे हैं।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का दावा पुख्ता होगा।आस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप फाइनल हारे थे। 

कराचीः टी20 विश्व कप से पहले टीम में अपनी जगह वापिस पाने को बेताब पाकिस्तानी हरफनमौला शादाब खान अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने के लिये बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। कंधे की चोट के कारण वह छह सप्ताह से टीम से दूर हैं। सिडनी थंडर्स के लिये खेलने वाले शादाब ने वर्चुअल बातचीत में कहा ,‘आस्ट्रेलिया में किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलना चुनौतीपूर्ण है और अगर मैं अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित कर सका तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का दावा पुख्ता होगा।’

उन्होंने कहा कि पहली बार इतने पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश लीग खेल रहे हैं। उन्होंने कहा ,‘हम आस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप फाइनल हारे थे। इसके अलावा आस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई समुदाय रहता है।’ बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पहली बार बिग बैश खेल रहे हैं जबकि शादाब, हसन अली और हारिस रऊफ पहले खेल चुके हैं।

