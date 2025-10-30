पीसीबी 2025-26ः 157 खिलाड़ियों से घरेलू करार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 श्रेणी में बांटे, देखिए लिस्ट, कितने रुपये मिलेंगे?

पिछले सत्र में पीसीबी ने ए श्रेणी के लिए 550000 पाकिस्तानी रुपये, बी के लिये चार लाख और सी के लिये ढाई लाख तय किये थे।

कराचीः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बृहस्पतिवार को 2025-26 सत्र के लिये घरेलू क्रिकेटरों से करार की संख्या बढाकर 131 से 157 कर दी। पीसीबी ने चार वर्गों में करार किये हैं। बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को ए श्रेणी करार, 55 को बी श्रेणी, 51 को सी श्रेणी और 21 को डी श्रेणी के करार दिये हैं । बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा ,‘ये करार पिछले साल के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिये गए हैं।’

अधिकारी ने नये करार की रकम नहीं बताई लेकिन पिछले सत्र में पीसीबी ने ए श्रेणी के लिए 550000 पाकिस्तानी रुपये, बी के लिये चार लाख और सी के लिये ढाई लाख तय किये थे। इसके साथ ही अनुबंधित खिलाड़ियों को चार दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच के लिये दो लाख पाकिस्तानी रुपये, लिस्ट ए मैच के लिये सवा लाख और टी20 मैच के लिये एक लाख पाकिस्तानी रुपये मैच फीस भी दी जा रही थी।

