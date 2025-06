Highlights PBKS vs MI: तिलक 44, सूर्यकुमार 44, मुंबई ने 20 ओवर में 203 रन बनाए...

PBKS vs MI: पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के वर्षाबाधित दूसरे क्वालीफायर में रविवार को मुंबई इंडियंस ने छह विकेट पर 203 रन बनाये। बारिश के कारण करीब सवा दो घंटे विलंब से शुरू हुए मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई के लिये तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने 44 और नमन धीर ने 37 रन की पारी खेली।