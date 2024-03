PBKS vs DC: सैम करन की अर्धशकीय पारी से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीता पंजाब किंग्स, 4 विकेट से हराया

Highlights पंजाब की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा मिले 175 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया पंजाब किंग्स के बायें हाथ के बल्लेबाज सैम करन ने 47 गेंदों में 63 रन बनाए वहीं लिविंगस्टोन ने नाबाद 38 रन (21 गेंद) बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाकर लौटे

PBKS vs DC, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से मात दी। शनिवार को चंडीगढ़ के नए अंतरराष्ट्रीय मैदान में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा मिले 175 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब की तरफ से सैम करन ने कमाल की अर्धशतकीय पारी खेली। जबकि लिविंगस्टोन ने उनका बखूबी साथ दिया।

बायें हाथ के बल्लेबाज सैम ने 47 गेंदों में 63 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं लिविंगस्टोन ने नाबाद 38 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाकर लौटे। उन्होंने केवल 21 गेंदों का सामना किया और पारी में 3 छ्क्के और 2 चौके लगाए। उनके बल्ले से निकला अंतिम छक्क ने टीम की जीत को तय किया।

लक्ष्य को पाने के लिए मैदान में उतरी पंजाब टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम ने अपना पहला विकेट 34 रन में ही गंवा दिया। जब कप्तान शिखर धवन सलामी बल्लेबाज के रूप में 22 रन बनाकर ईशांत शर्मा की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके साथी जॉनी बेयरस्ट्रो ने केवल 9 रन बनाए। प्रभसिमरन ने 26 रन जोड़े। जबकि जितेश शर्मा 9 रन पर ही अपना विकेट दे बैठे। सैम और लिविंगस्टोन की जोड़ी ने पारी को संभाला और टीम के लिए जीत सुनिश्चित की।

