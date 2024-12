बुमराह और जेनसन को पछाड़कर हारिस रऊफ बने नवंबर माह ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ

Highlights 31 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया एडिलेड में राउफ ने तेज गेंदबाजी करते हुए 5/29 के आंकड़े हासिल किए राउफ ने पाकिस्तान के लिए दूसरी बार पांच विकेट लिए

ICC Men’s Player of the Month award for November 2024: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया और तीन वनडे मैचों में 10 विकेट चटकाकर अपनी टीम को 22 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में जीत दिलाई। नवंबर महीने में राउफ ने कुल 18 विकेट चटकाए और भारत के जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के मार्को जेनसन को पछाड़कर मासिक पुरस्कार जीता।

31 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया। तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से पीछे चल रहा था, लेकिन एडिलेड में राउफ ने तेज गेंदबाजी करते हुए 5/29 के आंकड़े हासिल किए। राउफ ने पाकिस्तान के लिए दूसरी बार पांच विकेट लिए, जिससे मेजबान टीम महज 163 रन पर ढेर हो गई, जबकि पाकिस्तान ने नौ विकेट की शानदार जीत के साथ सीरीज में वापसी की।

निर्णायक तीसरे वनडे में, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने दो और विकेट चटकाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, क्योंकि पाकिस्तान 2-1 के अंतर से विजेता बना। इसके बाद हुए तीन टी20 मैचों में राउफ ने पांच और शिकार किए, जिसमें सिडनी में चार विकेट शामिल थे, जो टी20 मैचों में उनका चौथा विकेट था। इस महीने के अंत में, जब पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे का दौरा किया, तो राउफ ने तीन और वनडे मैचों में तीन विकेट चटकाए, क्योंकि मेहमान टीम ने पीछे से आकर 2-1 से सीरीज जीत ली।