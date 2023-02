पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद ने एक ओवर में जड़े 6 छक्के, देखिए वीडियो

Highlights पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े पाकिस्तान सुपर लीग के एक प्रदर्शनी मैच में किया कारनामा वहाब रियाज के आखिरी ओवर में ठोके 6 छक्के

नई दिल्ली: पाकिस्तान के ताबड़तोड़ बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान सुपर लीग के एक प्रदर्शनी मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया। पेशावर जाल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेले जा रहे मैच में इफ्तिखार अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा थे।

पेशावर जाल्मी के गेंदबाज वहाब रियाज मैच में 20वां ओवर लेकर आए। सामने बल्लेबाजी कर रहे इफ्तिखार अहमद ने वहाब को लागातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे। आखिरी ओवर में 36 रन लुटाने से पहले वहाब रियाज ने अच्छी गेंजबाजी की थी और तीन ओवरों में केवल 11 रन दिए थे। फिर आखिरी ओवर में इफ्तिखार अहमद का तूफान आया और छह छक्के खाने के बाद वहाब ने चार ओवर में 47 रन देकर अपना कोटा समाप्त किया।

इफ्तिखार अहमद ने 50 गेंदों में 94 रन की नाबाद पारी खेली। इस पारी के दम पर क्वेटा ने 20 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 184 रन बनाए और पेशावर जाल्मी को 185 का लक्ष्य दिया। पेशावर जाल्मी 181 रन ही बना पाई और मैच हार गई। पेशावर जाल्मी के कप्तान बाबर आजम थे। पाकिस्तान क्रिकेट ने इफ्तीखार के छह छक्कों का वीडियो भी शेयर किया है।

