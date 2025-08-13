Pakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: पाकिस्तान 92 पर OUT, वेस्टइंडीज 202 रन से जीता और सीरीज पर 2-1 से  कब्जा

Pakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: कप्तान शाई होप ने 94 गेंदों में नाबाद 120 रन बनाए और तेज़ गेंदबाज़ जेडन सील्स ने 12 अगस्त को 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट चटकाए।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 13, 2025 05:49 IST2025-08-13T05:46:38+5:302025-08-13T05:49:11+5:30

HighlightsPakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। Pakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 202 रनों से हरा दिया।Pakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: प्लेयर ऑफ द सीरीज: जेडन सील्स (वेस्टइंडीज)

Pakistan Vs West Indies 3rd ODI Highlights: वेस्टइंडीज ने बड़ी जीत हासिल की। 202 रनों से जीत के साथ उन्होंने सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। विंडीज़ क्रिकेट ने कुछ समय पहले ही एक काला दिन देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें पिंक बॉल टेस्ट में करारी शिकस्त दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट बराबरी का ज़रिया है। इस वनडे सीरीज़ से पहले उन्होंने टी20 सीरीज़ गंवाई थी और अब उन्होंने यह सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। आज का मैच जीतने वाले के लिए सब कुछ दांव पर लगा था और वे अपने विरोधियों को धूल चटाने में कामयाब रहे।

कप्तान शाई होप ने 94 गेंदों में नाबाद 120 रन बनाए और तेज़ गेंदबाज़ जेडन सील्स ने 12 अगस्त को 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जिससे वेस्टइंडीज़ टीम ने तीन मैचों की सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 202 रनों से हरा दिया।

तरौबा के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए सीरीज़ के निर्णायक मैच में मोहम्मद रिज़वान द्वारा पहले बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने पर मेज़बान टीम ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 294 रन बनाए। कप्तान होप ने मरून में पुरुषों के लिए शीर्ष स्कोरर रहे और क्रीज़ पर रहते हुए 10 चौके और 5 छक्के लगाए। 295 रनों के लक्ष्य के जवाब में, पाकिस्तान 29.2 ओवरों में केवल 92 रन ही बना सका।

संक्षिप्त स्कोर-

वेस्टइंडीज: 50 ओवर में 294/6 (शाई होप 120*, जस्टिन ग्रीव्स 43*; अबरार अहमद 9 ओवर में 2/34)

पाकिस्तान: 29.2 ओवर में 92/10 (सलमान आगा 30, मोहम्मद नवाज 23*; जेडन सील्स 7.2 ओवर में 6/18)

परिणाम: वेस्टइंडीज 202 रनों से जीत

प्लेयर ऑफ द मैच: शाई होप (वेस्टइंडीज)

प्लेयर ऑफ द सीरीज: जेडन सील्स (वेस्टइंडीज)।

