Pakistan VS Sri Lanka 2023: बाबर की अगुआई में 16 सदस्यीय टीम घोषित, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक साल बाद तेज गेंदबाज की वापसी, जानें शेयडूल

Highlights आखिरी बार जुलाई 2022 में सबसे लंबे प्रारूप में दिखाई दिए थे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में घुटने में चोट लगी थी। 2018 में पदार्पण के बाद वह अपने देश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है।

Pakistan VS Sri Lanka 2023: पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की वापसी हुई। आखिरी बार जुलाई 2022 में सबसे लंबे प्रारूप में दिखाई दिए थे।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में घुटने में चोट लगी थी। पाकिस्तान ने दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को शामिल किया है। बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को पहली बार जगह मिली है। नेतृत्व बाबर आजम करेंगे और मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, हसन अली और नसीम शाह होंगे।

