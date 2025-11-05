Pakistan vs South Africa, 1st ODI: 2 गेंद पहले 2 विकेट से जीत पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे?, प्लेयर ऑफ द मैच सलमान आगा ने दक्षिण अफ्रीका को ऐसे दी पटखनी!

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 5, 2025 13:39 IST2025-11-05T13:38:03+5:302025-11-05T13:39:26+5:30

Pakistan vs South Africa, 1st ODI Pakistan won 2 wkts RSA 263 PAK 264 Pakistan lead series 1-0 2 balls spare Player of the Match Salman 71 balls 62 runs | Pakistan vs South Africa, 1st ODI: 2 गेंद पहले 2 विकेट से जीत पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे?, प्लेयर ऑफ द मैच सलमान आगा ने दक्षिण अफ्रीका को ऐसे दी पटखनी!

फैसलाबादः पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे जीत लिया है और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी वनडे कप्तानी की शुरुआत जीत के साथ की है। 2 गेंद पहले 2 विकेट से जीत हासिल कर पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से आगे है। प्लेयर ऑफ द मैच सलमान आगा ने दक्षिण अफ्रीका को पटखनी दे दी है। यह पाकिस्तान की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में लगातार पांचवीं जीत है। यह फैसलाबाद में वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत भी है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका की अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ कुछ विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के सहयोग से पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो विकेट से जीत दर्ज की। पाकिस्तान के सामने 264 रन का लक्ष्य था लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद उसकी पारी लड़खड़ा गई।

आखिर में वह अंतिम ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य तक पहुंच पाया। इस बीच दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम पांच ओवरों में चार विकेट लेकर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया था। पाकिस्तान दौरे पर सभी प्रारूपों में लगातार छठी बार टॉस हारने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम पदार्पण कर रहे लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (57) और क्विंटन डी कॉक (63) के अर्धशतकों का फायदा नहीं उठा सकी।

49.1 ओवर में 263 रन पर आउट हो गई। सलमान अली आगा (62) और मोहम्मद रिजवान (55) की बदौलत पाकिस्तान ने 39वें ओवर में अपना स्कोर तीन विकेट पर 196 रन पर पहुंचा दिया था लेकिन इसके बाद उसने लगातार विकेट गंवाए। पाकिस्तान की टीम आखिर में दो गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रही। 

टॅग्स :Pakistan Cricket TeamSouth Africa Cricket TeamICCShaheen Shah Afridiपाकिस्तान क्रिकेट टीमदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमआईसीसी