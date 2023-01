Pak vs NZ 2023: आठ घंटे से क्रीज पर डटे रहे शकील, 336 गेंद और नाबाद 124 रन, पाकिस्तान अभी भी 42 रन पीछे और एक विकेट शेष

Highlights आखिरी सत्र में वापसी करते हुए चार विकेट चटकाये। तेज गेंदबाज डेरिल मिशेल ने सरफराज को आउट किया। तेज गेंदबाजी और स्पिन मिश्रित आक्रमण के खिलाफ आसानी से रन जोड़ते हुए 150 रन की साझेदारी की।

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test 2023: सऊद शकील के पहले टेस्ट शतक और सरफराज अहमद के 78 रन की मदद से से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बुधवार को नौ विकेट पर 407 रन बना लिये। आठ घंटे से क्रीज पर डटे शकील 336 गेंद में 124 रन बनाकर खेल रहे थे।

न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने हालांकि आखिरी सत्र में वापसी करते हुए चार विकेट चटकाये। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 449 रन बनाये थे। न्यूजीलैंड के लिये बायें हाथ के स्पिनर ऐजाज पटेल ने तीन विकेट लिये। उन्होंने आगा सलमान (41) और हसन अली (4) को रवाना किया जिनके कैच माइकल ब्रासवेल और डेवोन कोंवे ने लपके। लेग स्पिनर ईश सोढी ने दो विकेट लिये।

न्यूजीलैंड के अनियमित तेज गेंदबाज डेरिल मिशेल ने सरफराज को आउट किया। पिछले हफ्ते लगभग चार साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने वाले सरफराज चाय से पहले 78 रन बनाने के बाद विवादास्पद हालात में स्टंप हुए।

