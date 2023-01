Pakistan vs New Zealand 2023: पाकिस्तान की टीम 295 रन पीछे, न्यूजीलैंड ने 10वें विकेट के लिए 104 रन जोड़े, जानें आज क्या-क्या हुआ

Highlights हेनरी ने 81 गेंदों में करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 68 रन की पारी खेली। पटेल ने टेस्ट में अपने सर्वश्रेष्ठ 35 रन बनाकर 10वें विकेट के लिए 104 रन जोड़े। न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 309 रन से की।

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test 2023: मैट हेनरी और एजाज पटेल की आखिरी विकेट की शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मंगलवार को अपनी पहली पारी में 449 रन बनाने के बाद 154 रन पर पाकिस्तान के तीन विकेट चटका लिये।

दिन का खेल खत्म होने पर सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक 74 और सऊद शकील 13 रन बनाकर खेल रहे थे। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में न्यूजीलैंड से 295 रन पीछे है। पाकिस्तान ने दिन की शुरुआत में मेहमान टीम को 350 रन के अंदर समेटने की कोशिश की लेकिन हेनरी ने 81 गेंदों में करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 68 रन की पारी खेली और पटेल ने टेस्ट में अपने सर्वश्रेष्ठ 35 रन बनाकर 10वें विकेट के लिए 104 रन जोड़े।

पिछले साल जून के बाद से अपना पहला टेस्ट खेल रहे तेज गेंदबाज हेनरी ने इसके बाद गेंद से कमाल करते हुए अब्दुल्ला शफीक (19) तो वहीं पटेल ने शान मसूद (20) को आउट कर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी। इससे पहले न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 309 रन से की।

नसीम शाह ने ईश सोढ़ी (11) को कल के स्कोर में बिना कोई रन जोड़े पवेलियन भेजा। इसके बाद अबरार अहमद (चार विकेट पर 149 रन) ने टॉम ब्लंडेल (51) की अर्धशतकीय पारी का अंत किया और फिर कप्तान टिम साउदी को पवेलियन की राह दिखायी। इस समय टीम का स्कोर नौ विकेट पर 345 रन था।

