Pakistan vs England T20 2022: नाबाद 203 रन की साझेदारी, बाबर और रिजवान चमके, 16 चौके और 9 छक्के, सीरीज 1-1 से बराबर, 10 विकेट से हारा इंग्लैंड 

Highlights पाक कप्तान बाबर ने 66 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए। पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 203 रन बनाकर तीन गेंद शेष रहते हुए जीत दर्ज की। सात मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबरी पर है।

Pakistan vs England T20 2022: बाबर आजम ने शतक जड़कर फॉर्म में वापसी की जबकि मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 88 रन की शानदार पारी खेली जिससे पाकिस्तान ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी।

Can anyone stop Babar Azam in the upcoming #T20WorldCup?



A staggering opening partnership between the skipper and Mohammad Rizwan lifts Pakistan to another T20I victory over England 👇#PAKvENGhttps://t.co/22gMrmELbp