Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड सीरीज पर 3-0 से करेगा कब्जा!, जीत से 55 रन दूर, पाकिस्तान की दूसरी पारी 216 रन पर सिमटी, अहमद ने 5 विकेट झटके

Highlights पाकिस्तान की पहली पारी में 304 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 354 रन बनाये थे। अर्धशतक जमाने वाले बाबर आजम (54) और सउद शकीक (53) के विकेट चटाकाये। चौथे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी को तोड़ा।

Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड की टीम कल पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करेगी। इंग्लैंड की टीम पहले ही सीरीज (2-0 लीड) अपने नाम कर चुकी है। तीसरा टेस्ट जारी है। इंग्लैंड जीत से मात्र 55 रन दूर और 8 विकेट शेष है। पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 304 और दूसरी पारी में 216 रन ही बना सकी।

इंग्लैंड ने पहली पारी में 354 रन बनाकर 50 रन की लीड ले ली थी। इंग्लैंड दूसरी पारी में 2 विकेट पर 112 रन बना लिया है। इंग्लैंड के स्पिनरों जैक लीच और रेहान अहमद ने स्पिनरों की मददगार पिच का फायदा उठाते हुए सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया।

Early finish on the cards tomorrow as England take complete control of the third Test.#WTC23 | 📝 https://t.co/y5SkcqY16spic.twitter.com/1NUcb7S5xm