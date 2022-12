Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड ने मारी बाजी, पाकिस्तान को 74 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, 5 दिन में बने 1768 रन, लगे 7 शतक और पांच अर्धशतक

Highlights इंग्लैंड ने पहली पारी में 657 रन और दूसरी पारी में 7 विकेट पर 264 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने पहली पारी में 579 और दूसरी पारी में 268 रन बनाए। पांच दिन में 1768 रन बने और 37 विकेट गिरे।

Pakistan vs England 2022: पहले क्रिकेट टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा टेस्ट मैच 9 नवंबर से खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहली पारी में 657 रन और दूसरी पारी में 7 विकेट पर 264 रन बनाए थे।

पाकिस्तान ने पहली पारी में 579 और दूसरी पारी में 268 रन बनाए। पांच दिन में 1768 रन बने और 37 विकेट गिरे। इस दौरान 7 शतक और 5 अर्धशतक लगे। अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दूसरी पारी में 4 विकेट निकाले। ओली रोबिनसन भी 4 विकेट निकाले। जैक लीच और कप्तान बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला।

“That is one of the greatest Test victories you’ve ever seen!”



