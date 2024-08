Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: करारी हार से टीम में बवाल, पाकिस्तान के तेज आक्रमण के अगुआ को किया बाहर, बांग्लादेश के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबला

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: जुलाई 2022 के बाद से घुटने की सर्जरी की वजह से महज छह टेस्ट खेले हैं। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: पिछले साल शाहीन की फॉर्म पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय रही है। Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: पाकिस्तान को पहले मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

Pakistan vs Bangladesh, 2nd Test 2024: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हाहाकार है। पाकिस्तान के तेज आक्रमण के अगुआ शाहीन अफरीदी को रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय शॉर्टलिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पहले टेस्ट में 96 रन देकर 2 विकेट लिए थे। पाकिस्तान को पहले मैच में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। शाहीन ने जुलाई 2022 के बाद से घुटने की सर्जरी की वजह से महज छह टेस्ट खेले हैं। पिछले साल शाहीन की फॉर्म पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय रही है।

पाकिस्तान टीम: शान मसूद (कप्तान), सऊद शकील (उपकप्तान), अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, सईम अयूब और सलमान अली आगा।

बांग्लादेश टीम: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, तायजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद, तास्किन अहमद, सैयद खालिद अहमद।

सीरीज के शुरुआती मैच में करारी हार के बाद आलोचनाओं का शिकार हुई पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ ‘करो या मरो’ के दूसरे टेस्ट के लिए बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के टीम संयोजन की भी पूर्व खिलाड़ियों ने कड़ी आलोचना की थी जिसने चार तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा था।

पूर्व खिलाड़ियों को लगता है कि दो स्पिनरों के साथ खेलना बेहतर विकल्प होता। मुख्य कोच जेसन गिलेस्पी ने कहा कि शाहीन हालात से बखूबी वाकिफ हैं और यह ब्रेक उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मुहैया करायेगा। गिलेस्पी ने कहा, ‘‘हमारी उनसे अच्छी बातचीत हुई और वह इस बात को समझते हैं कि हम इस मैच के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चाहिए।

पिछले कुछ हफ्तें उनके लिए दिलचस्प रहे हैं जिसमें वह पिता बने और यह ब्रेक उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका देगा।’’ पिछले साल उन्होंने चार टेस्ट मैचों में लगभग 40 की औसत से 14 विकेट लिए थे। शाहीन ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे। एकदिवसीय और टी20ई में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर था।